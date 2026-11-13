El Concello de Ourense retiene más de medio millón de euros a Opain

La junta de Gobierno del Concello de Ourense ha ordenado retener 503.617,63 euros a la empresa constructora Opain acusándola de daños y perjuicios por el abandono de las obras de la avenida de Portugal.

En su reunión semanal, la administración Jácome ordenó retener 277.000 euros en dos facturas correspondientes al primer tramo de la calle, y otros 226.034 por el segundo tramo, ambas cantidades correspondientes a fondos Next Generation. Según argumentó el Concello, se busca “garantizar el eventual pago de los daños y perjuicios que puedan derivarse una vez se apruebe de forma definitiva la liquidación del contrato”, dándole a Opain diez días para presentar alegaciones contra esta decisión.

El gobierno municipal también ha modificado el contrato para la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para reubicar uno de los paneles informativos desde la intersección de la calle Ramón Cabanillas con la Avenida de La Habana hasta las inmediaciones del paso de peatones situado entre las glorietas de la carretera N-525 y la calle Jesús Pousa.