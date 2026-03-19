Condenada a 2 años de cárcel en Ourense por quedarse dinero de su amiga

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a dos años de prisión a Carmen F.C. como autora de un delito continuado de apropiación indebida tras quedarse con 30.659 euros pertenecientes a una vecina con la que mantenía una intensa relación de amistad.

Por el contrario, el tribunal absuelve al marido y al hijo de la investigada, que también habían sido acusados, por no poder acreditarse su participación en los hechos denunciados.

Según recoge la sentencia, la acusada aprovechó la relación de amistad y el poder notarial que la víctima le había otorgado para realizar retiradas de efectivo no justificadas de sus cuentas bancarias entre los años 2019 y 2021. De esta forma, mientras su vecina se encontraba en una residencia geriátrica sacó un total de 54.000 euros, cuando solo estaba legitimada a retirar 16.800, ya que tenía una asignación mensual de 600 euros destinados a pagar los gastos de visitar a la víctima.

Además, retiró otros 5.541 euros para gastos justificados de diversa índole. La Audiencia considera probado que realizó diversas retiradas de dinero, de las cuales muchas no se destinaron al cuidado de la propietaria, quien se encontraba ingresada en una residencia.

Por todo ello, los magistrados del alto tribunal ourensano condenan a Carmen F.C. por un delito continuado de apropiación indebida y cifra la responsabilidad civil en 31.799 euros. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.