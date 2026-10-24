Condenada por el engaño a un joven con contratos falsos con el COB

Con una especial crueldad y frialdad. Así describe la magistrada de la Plaza 2 de la Sección Penal la actuación de Natalia C.F., quien se hizo pasar por representante del Club Ourense Baloncesto (COB) para firmarle un contrato falso a un joven que no sospechó que estaba siendo engañado.

Fueron dos documentos los que rubricó la víctima. El primero en septiembre de 2021, merced al cual se comprometía a desempeñar su actividad laboral como jugador del COB esa temporada. Incluso contenía una supuesta firma del presidente del club en ese momento, el cual aseguró en el juicio que ni era suya ni la acusada tuvo ninguna representación en el equipo.

El segundo contrato es de marzo de 2022. Al no cumplirse las condiciones del primero, Natalia C.F. le pidió disculpas y lo atribuyó a problemas en la compra de acciones. Por ello, le envió otro documento firmado por un notario inexistente que lo unía al club supuestamente durante cuatro temporadas.

Un acuerdo que contenía la promesa de un salario anual durante cuatro temporadas, un piso de alquiler y un vehículo, pero en el que se advertía de una sanción en caso de que el jugador resolviese el contrato para irse a otro club. La jueza no tiene dudas de que lo que hizo la acusada causó un perjuicio a la víctima.

“Se privó al denunciante de buscar otras opciones profesionales en un momento clave en la carrera de cualquier deportista, cual es el inicio de la misma, con apercibimiento incluso de poder sufrir una grave sanción económica en caso de vincularse con otro club”, indica la sentencia.

Además, la magistrada advierte una especial crueldad y frialdad en el comportamiento de la acusada. “(Su conducta) es difícilmente concebible y explicable con respecto a una persona con la que ningún conflicto previo había tenido, tratándose de un joven en el inicio de su vida profesional y deportiva con las ilusiones propias de quien cree que puede llegar a tener un futuro en el deporte que ha escogido y que se vieron frustradas con la irracional conducta desplegada por la acusada”, señala.

La cota máxima de la crueldad de Natalia C.F., indica la sentencia, se produjo cuando remitió un nuevo correo el 25 de diciembre de 2022 en el que le hizo creer que el COB, como regalo de Papá Noel, lo obsequió con una sesión de entrenamientos durante 30 días.

Ante la “existencia de aplastantes evidencias objetivas en su contra”, la jueza señala que la acusada debe responder como autora de un delito de falsedad documental en régimen de continuidad delictiva. En consecuencia, condena a Natalia C.F. a un año y seis meses de prisión y a abonar a la víctima 36.480 euros por el perjuicio causado.