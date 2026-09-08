Un detenido en Ourense por estafar más de 325.000€ en falsos seguros e inversiones

Un vecino de Ourense ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa que acumula un perjuicio económico de más de 325.000 euros. La investigación se inició a raíz de varias denuncias que permitieron detectar un patrón continuado en el tiempo, basado en la relación de confianza que el detenido generaba con los clientes y en su apariencia profesional dentro del sector asegurador para captar fondos.

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Las personas afectadas realizaban aportaciones para supuestos depósitos o productos financieros con rentabilidades que oscilaban entre el 3,95% y el 7,40% anual. En el caso principal, las entregas de dinero se prolongaron durante varios años a través de transferencias bancarias. El engaño quedó al descubierto cuando una de las víctimas solicitó el rescate de más de 46.000 euros y recibió varios justificantes de pago que resultaron ser falsos, comprobando posteriormente ante las entidades que dichos depósitos nunca habían existido.

Además del fraude en inversiones con documentación aparentemente falsa, el detenido cobraba primas de seguros en efectivo o mediante transferencia entregando comprobantes ficticios. Las comprobaciones posteriores con las compañías confirmaron que determinadas pólizas no se habían formalizado, enterándose los propios afectados al recibir notificaciones de las aseguradoras. Tras identificar a varios perjudicados bajo este mismo procedimiento, las pesquisas continúan abiertas y no se descarta la existencia de nuevas víctimas.