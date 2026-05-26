Condenada una mujer por denunciar falsamente a su expareja en dos ocasiones en Ourense

JUICIO EN LA CIUDAD

Se acreditó que las dos denuncias que interpuso a su expareja ante la Policía en Ourense contenían hechos falsos

La acusada reconoció los hechos ante la jueza del Penal 1.
La acusada reconoció los hechos ante la jueza del Penal 1. | LA REGIÓN

Patricia R.A. conocía que su expareja había sido condenado en mayo de 2023 a la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella a menos de 300 metros durante cinco años -dos años y medio por un delito de maltrato no habitual y otros dos años y medio por un delito de amenazas-. A sabiendas de esta situación, acudió en dos ocasiones en abril de 2024 a la Comisaría de la Policía de Ourense para denunciarlo.

En la primera de ellas, el día 18, señaló a los agentes que dos días antes se encontraba por la calle Curros Enríquez y observó que por la misma acera y hacia ella cambinaba su exmarido. Entonces, ella reaccionó cogiendo el teléfono para llamar a la Policía y él se lo arrebató de las manos, lanzándolo contra el suelo y rompiéndolo.

Solo once días después, relató a los agentes para comunicarles que ese mismo día estaba en la calle Dalia y, de repente, se presentó en ese lugar su exmarido y le gritó: "Te voy a matar". En ambos casos, se abrieron diligencias y se comprobó que los hechos denunciados eran falsos.

Por ello, la Fiscalía la acusó por un delito continuado de denuncia falsa. Ayer el caso llegó al Penal 1 de Ourense en forma de vista preliminar. Patricia R.A. admitió los hechos y se conformó con una pena de multa de 1.620 euros.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats