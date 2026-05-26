Condenada una mujer por denunciar falsamente a su expareja en dos ocasiones en Ourense

Patricia R.A. conocía que su expareja había sido condenado en mayo de 2023 a la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella a menos de 300 metros durante cinco años -dos años y medio por un delito de maltrato no habitual y otros dos años y medio por un delito de amenazas-. A sabiendas de esta situación, acudió en dos ocasiones en abril de 2024 a la Comisaría de la Policía de Ourense para denunciarlo.

En la primera de ellas, el día 18, señaló a los agentes que dos días antes se encontraba por la calle Curros Enríquez y observó que por la misma acera y hacia ella cambinaba su exmarido. Entonces, ella reaccionó cogiendo el teléfono para llamar a la Policía y él se lo arrebató de las manos, lanzándolo contra el suelo y rompiéndolo.

Solo once días después, relató a los agentes para comunicarles que ese mismo día estaba en la calle Dalia y, de repente, se presentó en ese lugar su exmarido y le gritó: "Te voy a matar". En ambos casos, se abrieron diligencias y se comprobó que los hechos denunciados eran falsos.

Por ello, la Fiscalía la acusó por un delito continuado de denuncia falsa. Ayer el caso llegó al Penal 1 de Ourense en forma de vista preliminar. Patricia R.A. admitió los hechos y se conformó con una pena de multa de 1.620 euros.