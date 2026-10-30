Condenado por agredir a su pareja con una escoba en Ourense: "Estás enferma"

La Plaza 1 de la Sección Penal ha condenado a un hombre que golpeó a su pareja en el brazo con una escoba. Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2023, cuando el acusado y la víctima convivían en un domicilio ubicado en Ribadavia, y la mujer necesitó siete días para curarse de las lesiones.

La sentencia también considera probado que José Luis G.L. era controlador y celoso, lo que causaba gran temor y desasosiego en su pareja. De forma constante y habitual se dirigía a ella con hostilidad verbal y expresiones como: “puta”, “zorra”, “estás loca”, “estás enferma” o “tienes que ponerte a tratamiento”. Esta situación provocó en la víctima un cuadro ansioso-depresivo que necesitó para su estabilización de 536 días.

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Estos hechos fueron admitidos por el propio acusado ante la jueza tras el acuerdo de conformidad suscrito entre las tres partes -defensa, Fiscalía y acusación particular-. Conforme a él, José Luis G.L. fue condenado a nueve meses de prisión por la agresión con la escoba y a medio año de cárcel por el maltrato habitual. Sin embargo, no entrará al centro penitenciario a cumplir la pena al quedar esta suspendida. Además, deberá indemnizar a la víctima con 17.270 euros en cuotas de 300 euros al mes.