Condenado por agredir a su pareja con una escoba en Ourense: "Estás enferma"
HOSTILIDAD VERBAL
El acusado se dirigía a su novia de forma constante y habitual con hostilidad verbal e insultos como “puta” o “zorra”
La Plaza 1 de la Sección Penal ha condenado a un hombre que golpeó a su pareja en el brazo con una escoba. Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2023, cuando el acusado y la víctima convivían en un domicilio ubicado en Ribadavia, y la mujer necesitó siete días para curarse de las lesiones.
La sentencia también considera probado que José Luis G.L. era controlador y celoso, lo que causaba gran temor y desasosiego en su pareja. De forma constante y habitual se dirigía a ella con hostilidad verbal y expresiones como: “puta”, “zorra”, “estás loca”, “estás enferma” o “tienes que ponerte a tratamiento”. Esta situación provocó en la víctima un cuadro ansioso-depresivo que necesitó para su estabilización de 536 días.
Estos hechos fueron admitidos por el propio acusado ante la jueza tras el acuerdo de conformidad suscrito entre las tres partes -defensa, Fiscalía y acusación particular-. Conforme a él, José Luis G.L. fue condenado a nueve meses de prisión por la agresión con la escoba y a medio año de cárcel por el maltrato habitual. Sin embargo, no entrará al centro penitenciario a cumplir la pena al quedar esta suspendida. Además, deberá indemnizar a la víctima con 17.270 euros en cuotas de 300 euros al mes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SALUD NEUROLÓGICA
La unidad de ictus del CHUO roza los 520 ingresos en su primer año
FAMILIAS VULNERABLES
El Banco de Alimentos de Ourense pide ayuda por la falta de productos y voluntarios
Lo último