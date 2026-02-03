Condenado por una agresión en la calle Ramón Cabanillas sin mediar palabra con la víctima

Hamza B.H. fue condenado ayer en el Penal 1 a tres meses de prisión por agredir el 1 de noviembre de 2023 a otro hombre. Sucedió alrededor de las 7,30 horas en la calle Ramón Cabanillas, en la ciudad. El acusado vio a la víctima cruzar un paso de peatones y dijo: “Es uno de ellos”.

Tras ello, sin mediar palabra, salió de entre los coches que se encontraban aparcados y lo golpeó fuertemente en el ojo derecho provocando que cayese al suelo y perdiese el conocimiento, teniendo la víctima que ser auxiliada. Como secuelas le resta una cicatriz en el rostro de un centímetro de longitud.

No fue necesaria la celebración del juicio, ya que el acusado admitió los hechos ante la jueza tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre su abogado y la fiscal. Finalmente, Hamza B.H. se conformó con una condena de tres meses de prisión, que queda suspendida, y deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 1.100 euros por daños y perjuicios.