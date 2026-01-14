Condenado a dos años de prisión el camionero que causó un atropello mortal en un paso de cebra de Ourense

HOMICIDIO POR IMPRUDNECIA

Un hombre acusado de un homicidio por imprudencia por atropellar mortalmente con su camión a un peatón que cruzaba por un paso de cebra en Ourense ha aceptado dos años de prisión y no ingresará en la cárcel al no contar con antecedentes penales.

Defensa, acusación y Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, de tal forma que la solicitud inicial de Fiscalía de condenar al acusado a tres años de prisión se ha reducido a dos a cambio de no delinquir en dos años, así como la privación del derecho a conducir durante cuatro años, que ha quedado reducida a uno.

Tal y como recoge el escrito fiscal, el 5 de octubre de 2023, alrededor de las 08.31 horas, el acusado, que conducía un camión, se detuvo en un semáforo entre las calles Pena Trevinca y Coruña de Ourense, "obstaculizando parcialmente el paso de peatones".

En ese momento, mientras la luz del semáforo permanecía de color verde para peatones y ámbar para vehículos, el encausado inició una maniobra de cambio de carril, sin percatarse de la presencia de un peatón --una mujer de 72 años-- que se encontraba cruzando el paso próxima al extremo delantero derecho del vehículo.

Así, el condenado la golpeó con la parte central del camión y finalmente acabó sobrepasándola con el vehículo. A consecuencia del accidente, la víctima sufrió politraumatismo severo que provocó su fallecimiento.

