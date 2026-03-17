Condenado por un comentario sexual a una menor de 15 años en Ourense: "Estaría todo el día comiéndote el coño"

Ricardo M.F. (67 años) fue condenado este lunes por la jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense por un delito de coacciones a una menor de edad ocurrido el pasado 4 de noviembre de 2024. Los hechos se produjeron a las 21:30 horas en las inmediaciones de una lavandería de la ciudad, donde el acusado, que cuenta con múltiples antecedentes penales, se aproximó a una joven de 15 años que se encontraba sola en un banco. Tras acercar su cabeza a la de la víctima, le dirigió expresiones de contenido sexual degradante, afirmando que “estaría todo el día comiéndote el coño; eres muy guapa”. Ante el temor generado, la menor intentó huir a pie mientras era perseguida por el hombre, viéndose obligada a solicitar el auxilio de una desconocida para poder llegar a salvo a su domicilio y denunciar lo ocurrido junto a sus padres.

Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía modificó la calificación inicial de delito de acoso por uno de coacciones, interesando finalmente una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 4 euros (1.440 euros). La sentencia establece que, en caso de impago, el condenado deberá cumplir una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad. Asimismo, se ha autorizado el abono de la sanción de forma aplazada mediante cuotas de 60 euros mensuales durante los próximos dos años, incluyendo además la imposición de las costas procesales al autor de los hechos.