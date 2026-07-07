Condenado por provocar un accidente cuando conducía ebrio en Ourense

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JUICIO EN OURENSE
Dos años y seis meses. Ese es el tiempo que José Ramón P.S. (53 años) no podrá ponerse al volante de un vehículo después de causar un accidente mientras conducía ebrio. Los hechos se remontan al 16 de febrero cuando el acusado se encontraba en la N-541, la carretera que conecta Barbantes con Pontevedra.
En un stop, José Ramón P.S. no detuvo su vehículo y al incorporarse a la circulación embistió a otro turismo, causándole al conductor una luxación y esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello. El acusado fue sometido tras el accidente a la prueba de alcoholemia, dando un resultado de 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y en la segunda 0,64.
El suceso llegó este lunes a la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense en forma de audiencia preliminar. En la vista, las partes alcanzaron un acuerdo que derivó en la admisión de los hechos por parte del acusado y se conformó con una pena consistente en el pago de una multa de 1.440 euros y la prohibición de conducir vehículos a motor durante dos años y seis meses.
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