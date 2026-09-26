Condenado por usar una tarjeta ajena para pagar en un estanco de Ourense

José Lucas O.C. fue condenado por la Plaza 2 de la Sección Penal por utilizar una tarjeta que no era suya. Ocurrió el 7 de diciembre de 2024 y el hombre la consiguió en la calle del Paseo, donde su propietaria la había perdido cuando se le cayó del bolsillo.

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Seguidamente, acudió a un estanco ubicado en la calle Santo Domingo y realizó dos compras por un valor total de 92 euros. Así lo reconoció el propio acusado ante la magistrada tras el acuerdo de conformidad al que llegaron las partes personadas. En consecuencia, fue condenado a seis meses de prisión por un delito de estafa y a pagar una multa de 120 euros por uno leve de apropiación indebida. No tendrá que abonar a la propietaria el dinero que se gastó, ya que la compensó el banco.