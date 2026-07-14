A juicio por golpear a su ex en la cabeza con un jarrón en Ourense

Una mujer se sentará en el banquillo de la plaza 2 de la Sección Penal acusada de agredir a su expareja. Los hechos se remontan al 31 de julio de 2022, cuando regresó al domicilio de quien había sido su novio, ubicado en la ciudad, para recoger sus enseres.

En un momento dado, él pensó que ella le había escondido las llaves, por lo que le requirió que se las devolviese. Ante la negativa de la mujer y dado que la puerta se encontraba cerrada, sostiene la acusación pública, llamó al 112, lo que originó una discusión entre ambos.

En el transcurso de la misma, señala la Fiscalía, y con ánimo de atentar contra la integridad física de su expareja, aprovechó un momento en el que este le dio la espalda para coger un jarrón y golpearlo con él en la cabeza.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y le quedó como secuela una cicatriz en la cabeza. La Fiscalía solicita para la acusada una condena de seis meses de cárcel, además de una indemnización de 360 euros por los días que su expareja estuvo impedido y de 400 euros por las secuelas.