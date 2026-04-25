“El Matador”, narcotraficante vecino de Pereiro de Aguiar, se enfrenta a 20 años de cárcel por un alijo

El histórico narcotraficante Carlos García Morales, más conocido como “El Matador”, residente desde hace unos años en una urbanización de Pereiro de Aguiar, se enfrenta a una petición fiscal de 20 años de prisión en el juicio que acoge la Audiencia de Oviedo y que finaliza el lunes. El inculpado está señalado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización a la que se le incautó un alijo de 600 kilos de cocaína y diverso armamento de guerra en una nave del polígono de Siero en octubre de 2022. Pese a la gravedad de las penas, García Morales ha sido el único de los cinco acusados que ha rechazado llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.

Su abogado, Luciano Prado, ha optado por jugárselo todo a una carta: negar su responsabilidad y alegar que su cliente fue víctima de un delito inducido por los propios agentes policiales encubiertos que participaron en la operación internacional.

En la jornada inaugural del pasado miércoles, Prado, alegó la “enemistad manifiesta” de uno de los magistrados, Pilar de Lara. El letrado basó su petición en las investigaciones que la jueza dirigió en el pasado contra él y su hermana -la actual secretaria general del PPdeG, Paula Prado- durante la instrucción de la fallida Operación Pokémon en Galicia. De hecho, el TSXG acabó acordando el archivo al no hallar ningún indicio incriminatorio que permitiera sustentar la causa. Posteriormente, De Lara fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial por las irregularidades durante la instrucción de la Pokemon.

En el juicio de Oviedo, tres de los acusados, todos ellos extranjeros, aceptaron penas de 14 años y medio de prisión. Otra de las imputadas, la pareja de García Morales, no pudo ser juzgada porque a su abogado, Fausto Suárez, supuestamente lo apuñalaron en su despacho el día del juicio. Sin embargo, el caso acaba de dar un vuelco policial desconcertante: se investiga si el letrado pudo autolesionarse.