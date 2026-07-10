El Consello de Contas fiscalizará de forma "selectiva" al Concello de Ourense

El conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, informó en el Parlamento del plan de trabajo para este año, que incluye, entre otras cuestiones, una fiscalización “selectiva” del Concello de Ourense, así como una revisión del catálogo de riesgos por corrupción en la Administración pública gallega.

En materia de prevención de la corrupción para este 2026, Aladro ha destacado que se elaborará una nueva guía de evaluación de sistemas de integridad y se revisará el catálogo de riesgos. También habrá una evaluación integral del sistema de integridad del sector público autonómico, además de una evaluación sectorial de riesgos de gestión en el área de contratación del sector público.

En la Comisión de Contas, el conselleiro maior relató que están previstos este año informes recurrentes como los relativos a la Conta Xeral, Sergas, entidades locales -se evaluarán cuestiones como el Servizo de Axuda no Fogar o la atención a personas sin hogar- y fondos europeos. También se evaluará a Galaria y la planta de Sogama en Cerceda, entre todos.

Previamente, el conselleiro maior ha dado de todos los informes ya conocidos y que ha publicado Contas en el último año en diferentes ámbitos, desde Conta Xeral de la Xunta al Sergas. Asimismo, expuso que hay un nivel de aceptación de la Xunta de 134 de las 155 recomendaciones realizadas, lo que supone un 86,5% del total. Y asegura que se trabaja en “vías alternativas” ante las propuestas que no son aceptadas.