Consulta | El nuevo acceso al CHUO desde la N-525 avanza con la exposición pública de los terrenos afectados

El nuevo acceso al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) desde la N-525 avanza un paso más después de años de tramitación. La Xunta ha abierto oficialmente el periodo de información pública del proyecto de trazado de la nueva conexión con Barrocás y, con él, somete también a exposición la relación de terrenos, bienes, derechos y propietarios afectados por la futura infraestructura.

Documento DOG del 12 de agosto Consúltalo

El anuncio publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones. Los interesados podrán solicitar la corrección de posibles errores en la relación publicada o formular oposición a la necesidad de ocupación de determinados bienes.

Este trámite supone un nuevo avance respecto a la aprobación provisional del proyecto, realizada el pasado 24 de julio por la Agencia Gallega de Infraestructuras, y permite continuar con la tramitación administrativa antes de afrontar las siguientes fases necesarias para llevar la infraestructura a obra.

La actuación contempla un nuevo vial de 640 metros de longitud que conectará la N-525 con la avenida do Regato, en Barrocás. Se trata de una infraestructura de carácter supramunicipal, ya que está concebida para facilitar el acceso al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense a la población de los municipios integrados en el distrito sanitario.

La exposición pública afecta tanto al proyecto de trazado como a la relación de bienes y derechos afectados. En este segundo caso, cualquier persona interesada podrá presentar por escrito la rectificación de posibles errores o alegar contra la necesidad de ocupación, de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa.

La documentación puede consultarse en la Agencia Gallega de Infraestructuras, el Servicio de Infraestructuras de Ourense y el Concello de Ourense, además de en la página web de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras.

La apertura de este periodo no supone todavía el inicio de las obras. Una vez finalizado el plazo de alegaciones, la Administración deberá analizar las aportaciones recibidas y continuar con la tramitación del proyecto antes de llegar a la licitación de los trabajos.

La previsión anunciada hasta ahora por la Xunta sitúa la licitación de las obras en el primer trimestre de 2027, con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. La actuación cuenta con una inversión global estimada en torno a los 4,4 millones de euros.