La coral De Ruada corona su historia centenaria con el Premio Ourensanía

“Se hai algo ao que De Ruada aspirou sempre é a ser a encarnación do espírito de Ourense: aberto ao mundo, pero con raíces fondas”. Con esta sentida definición de su esencia, la presidenta de la coral De Ruada, Fátima Malingre, agradeció anoche la concesión del Premio Ourensanía 2026, otorgado por la Diputación de Ourense en el Teatro Principal. La solemne gala, conducida por José Luis Tielas y abierta con la música de Marta Bravo, reconoció asimismo a la investigadora Marita Souto, premiada a título póstumo.

Fátima Malingre y Luis Menor en primer plano, con la coral detrás, reciben la ovación del público tras la entrega del Premio Ourensanía 2026. | Xesús Fariñas

Nacida en 1918 y presentada en el histórico Salón Apolo en 1919, la formación coral ha caminado durante más de un siglo como embajadora de la cultura gallega, compartiendo la visión de la Xeración Nós. Malingre subió al escenario arropada por una cálida ovación para recoger el galardón de manos del presidente de la Diputación provincial, Luis Menor. “Non veño soa; acompáñanme máis de cen anos de voces, ensaios, viaxes en autobús, traxes cosidos a man e innumerables cancións aprendidas da nosa terra”, proclamó emocionada, dedicando la distinción a los directores, músicos y coralistas históricos de la entidad: “Moitos xa non están entre nós, este premio tamén é deles”.

La presidenta reivindicó que la agrupación es “algo máis que un simple coro”, poniendo en valor el arraigo de la Escola de Música Tradicional Virxilio Fernández, el grupo de teatro Xavier Prado Lameiro y su escuela de baile. “De Ruada é un fogar aberto onde a tradición non queda gardada nun caixón: ensínase, cántase e compártese”, subrayó, antes de fijar como compromiso “para os vindeiros cen anos” lograr que las melodías patrimoniales “sigan vivas nos beizos de quen as canta”.

El legado de Marita Souto

La gala reservó un sentido recuerdo para Marita Souto, referente internacional del termalismo y de la hidrología médica fallecida el pasado mes de abril. Doctora y catedrática en Ciencias Químicas, académica de la Real Academia Europea de Doctores y antigua directora del IES de O Carballiño, centró su prestigiosa tesis doctoral y su vida en analizar individualmente las propiedades de los manantiales de la provincia. A ella dedicó Malingre unas palabras de cariño: “Ela estudou a auga que brota da nosa terra; nós esforzámonos por cultivar a música que xorde da nosa xente”.

Durante la solemne ceremonia, Luis Menor anunció que la Biblioteca de la Diputación creará un espacio propio dedicado al legado investigador y divulgador de la científica, cumpliendo su última voluntad para poner sus estudios sobre termalismo a disposición pública. El galardón a título póstumo fue recogido con gran emoción en representación de toda la familia por su nieto, Daniel Alexio Nanín.