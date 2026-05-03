¿Sabe usted que corre el reloj y no consta que Jácome haya pedido rectificación por lo publicado sobre su proceso judicial?

¿Sabe usted que corre el reloj y (cosa rara) no consta que Jácome haya pedido rectificación por lo publicado sobre su proceso judicial y lo que en él se cuenta de su acelerón económico desde que es alcalde? ¿Que si el goebeliño ourensano estará de bajón? ¿Que lo de goebeliño no es porque sea un nazi? ¡Noooo! No es por eso, es por ese manejo suyo tan maquiavélico de la propaganda.