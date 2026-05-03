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Bilbao Athletic - Ourense CF (0-0)

¿Sabe usted que corre el reloj y no consta que Jácome haya pedido rectificación por lo publicado sobre su proceso judicial?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la poca actividad del alcalde en redes sociales de Ourense tras lo publicado sobre su proceso judicial

Reloj de arena.
Reloj de arena. | La Región

¿Sabe usted que corre el reloj y (cosa rara) no consta que Jácome haya pedido rectificación por lo publicado sobre su proceso judicial y lo que en él se cuenta de su acelerón económico desde que es alcalde? ¿Que si el goebeliño ourensano estará de bajón? ¿Que lo de goebeliño no es porque sea un nazi? ¡Noooo! No es por eso, es por ese manejo suyo tan maquiavélico de la propaganda.

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