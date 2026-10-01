Cortes de tráfico en la rúa Pena Trevinca por las Festas de San Francisco
VÍAS ALTERNATIVAS
Las Festas de San Francisco cerrarán la circulación en la calle Pena Trevinca desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre con motivo de los festejos y se recomiendan vías alternativas como A Saínza o A Coruña
La celebración de las fiestas de San Francisco provocarán restricciones a la circulación en el barrio entre este viernes 2 y el domingo 4 de octubre. La medida principal supondrá el cierre total de la calle Pena Trevinca, en el tramo comprendido entre la estrada da Granxa y la rúa da Coruña, durante las distintas jornadas de actividades festivas.
El corte de la vía comenzará el viernes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas, mientras que el sábado 3 se adelantará a las 17:00 horas. Durante la jornada del domingo 4, la circulación quedará interrumpida a partir de las 14:00 horas por los festejos, a lo que se sumarán restricciones adicionales durante la mañana debido a la celebración de la carrera de la Guardia Civil. Para facilitar la circulación, los agentes recomiendan como rutas alternativas el paso por las calles Serra Martiñá, A Coruña, A Saínza y Galicia.
Los horarios fijados poseen carácter orientativo y se ajustarán a la afluencia de público, a la programación de actos y a las posteriores tareas de limpieza. La Policía Local ha advertido de que las interrupciones del tráfico podrán adelantarse o ampliarse sobre la marcha si la seguridad ciudadana lo requiere, por lo que solicita extrema precaución a los conductores y respetar la señalización provisional habilitada en el entorno.
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