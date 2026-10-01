Cortes de tráfico en la rúa Pena Trevinca por las Festas de San Francisco

La celebración de las fiestas de San Francisco provocarán restricciones a la circulación en el barrio entre este viernes 2 y el domingo 4 de octubre. La medida principal supondrá el cierre total de la calle Pena Trevinca, en el tramo comprendido entre la estrada da Granxa y la rúa da Coruña, durante las distintas jornadas de actividades festivas.

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El corte de la vía comenzará el viernes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas, mientras que el sábado 3 se adelantará a las 17:00 horas. Durante la jornada del domingo 4, la circulación quedará interrumpida a partir de las 14:00 horas por los festejos, a lo que se sumarán restricciones adicionales durante la mañana debido a la celebración de la carrera de la Guardia Civil. Para facilitar la circulación, los agentes recomiendan como rutas alternativas el paso por las calles Serra Martiñá, A Coruña, A Saínza y Galicia.

Los horarios fijados poseen carácter orientativo y se ajustarán a la afluencia de público, a la programación de actos y a las posteriores tareas de limpieza. La Policía Local ha advertido de que las interrupciones del tráfico podrán adelantarse o ampliarse sobre la marcha si la seguridad ciudadana lo requiere, por lo que solicita extrema precaución a los conductores y respetar la señalización provisional habilitada en el entorno.