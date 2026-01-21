Crean dos grupos de trabajo para descentralizar Medicina

Tras meses de negociaciones, y pese a haber estado en la cuerda floja, la descentralización del grado en Medicina echa a andar. Los rectores de las tres universidades gallegas -Ricardo Cao (UDC), Antonio López (USC) y Manuel Reigosa (UVigo)-, así como los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, firmaron este martes, en Santiago de Compostela, el convenio definitivo para descentralizar los estudios de 4º, 5º y 6º, que llegará a completarse en el curso 2028/29.

En esa misma reunión, se constituyó la comisión de seguimiento de la que forman parte tanto miembros de las instituciones académicas, como del Sergas, los complejos hospitalarios y también un representante del alumnado.

Se acordó la creación de dos grupos de trabajo, uno en materia jurídica y otro en materia económica, para tratar que la implantación del nuevo modelo de docendia se lleve a cabo adecuadamente y de manera progresiva. El primero estará centrado en el reglamento de las unidades docentes que habrá que crear en las universidades de Vigo y A Coruña para materializar la descentralización. Mientras, el que se ocupa de la parte económica tendrá que estimar las necesidades humanas y materiales.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, destacó las dificutades que hubo que afrontar para la consecución de este acuerdo y agradeció la participación de “todos os que tomaron parte na solución a un problema: non aproveitar as capacidades do sistema hospitalario e universitario”. Apuntó, eso sí, que “temos que correr para non perder os prazos, pero ao final teremos servido ben a Galicia e cunha formación mellor para os médicos”.

Camino a seguir

La hoja de ruta consensuada establece la descentralización progresiva de toda la docencia de Medicina en los tres últimos cursos en las tres universidades públicas gallegas, con un cronograma de cuatro años académicos, lo que permitirá que por primera vez se pueda estudiar en las tres ciudades todo el segundo ciclo de este grado. En este sentido, se crearán unidades docentes en los complejos hospitalarios universitarios de Vigo y A Coruña, que acogerán, cada una de ellas, el 25% del alumnado matriculado en el grado de Medicina en el curso descentralizado que corresponda, así como al profesorado que imparta la docencia. Además, el 50% de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirá a la UVigo y a la UDC.

Tras la firma del acuerdo, el conselleiro de Educación aseguró que “agora estamos nunha nova pantalla e toca desenvolvelo nos termos que foron plantexados no seu día”.