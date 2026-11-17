Una botella de Estrella Galicia en la mano de Amín, una navaja de 20 centímetros en la del acusado, Nicusor S., y un enfrentamiento cara a cara que, según relató este martes uno de los testigos de lo acontecido, acabó convirtiéndose en un duelo mutuamente aceptado entre ambos: "O tú o yo". La segunda jornada del juicio por la muerte del joven Amín Oudriss Odriss, apuñalado mortalmente en la madrugada del 29 de noviembre de 2024 durante la celebración de su 21 cumpleaños en la zona de Vinos de Ourense, puso el foco en los testimonios de quienes presenciaron la pelea.

Sus relatos, sin embargo, evidenciaron cómo en un escenario caótico de noche, con alcohol, una pelea multitudinaria y gente corriendo, cada testigo captó un fragmento o una secuencia distinta de lo ocurrido; incluso hubo quien pareció recordar ante el tribunal con jurado popular más detalles que en su declaración inicial durante la fase de instrucción.

Especialmente prolijo fue el relato de José Antonio F.R., un experto, según se presentó ante la Sala, de la noche ourensana tras "28 años llevando la seguridad de varios locales nocturnos" en la ciudad, aunque esa madrugada no estaba trabajando "porque la cosa estaba floja".

Los instantes previos

El testigo estaba en el pub Destino tomando algo como cliente cuando presenció cómo el inculpado "le dio un bofetón que dejó planchado" a un amigo de Amín tras derramar una copa.

Asimismo, precisó que un acompañante del inculpado, Dumitru H., exhibía en el interior "una faca enorme como la de Curro Jiménez". Estos incidentes dieron pie a que la gerencia del bar optase por desalojar el local, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento en la calle -grabado en vídeo- en el que Nicusor aparece en el suelo mientras es pateado. "Hubo una pelea entre todos, incluido el rumano (...). Si te quedas es que quieres jaleo porque, si no es así, te vas", aseguró José Antonio F.R. en clara referencia al procesado.

El testigo también sostuvo que el último capítulo de la contienda se redujo a dos protagonistas "enfrentados": la víctima y el inculpado "quedaron solos y caminaron al unísono" (Nicusor aseguró el primer día del juicio que solo trataba de huir "muerto de miedo").

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José Antonio explicó que Amín rompió una botella de Estrella Galicia "e hizo un salto raro" con el objeto punzante en la mano antes de que Nicusor "lo pinchara con una navaja". "Fue una especie de o yo a ti o tú a mí".

Según explicó ante el tribunal, tras el apuñalamiento en la calle Pizarro, el procesado se marchó hacia la Plaza del Hierro con una navaja en su mano derecha mientras él y otras personas le seguían para retenerlo hasta la llegada de la Policía. Durante todo el trayecto -por las calles San Miguel, Progreso y Reza hasta la calle Avilés de Taramancos-, el acusado mantuvo el arma blanca en la mano y llegó a exhibirla cada vez que sus perseguidores se acercaban, desafiándoles al grito de "ven, ven", hasta que finalmente se detuvo junto a una pasarela del río Barbaña, arrojó la navaja al cauce y fue reducido hasta la llegada de la Policía Nacional.

Otro testigo

Otro de los testigos que declararon este martes, Reda O., tras visionar el vídeo en la sala de vistas en cinco ocasiones, desmintió al inculpado respecto a que fue la víctima la persona que salta encima de él cuando fue derribado en la pelea a la salida del pub. "La persona que salta encima soy yo", aseguró. Esa noche, según recordó, había salido de fiesta con Amín y Daniel. "El rumano le dio un puñetazo al Dani y antes nos empujó sin conocerlo de nada". Desconoce el motivo, pero afirmó que "iba con intención de pegar".

Frente a la versión del amigo de la víctima, el disyóquey del pub Destino, Paulo S.G., ofreció un relato distinto sobre el desenlace en la calle. Según declaró, tras el altercado inicial en el interior del local, observó cómo Amín perseguía al acusado por la vía pública al grito de "te voy a rajar" mientras llevaba en la mano un vaso o una botella que "estampó contra la pared". En ese momento, según su testimonio, Nicusor S. se dio la vuelta y le clavó la navaja, viendo acto seguido cómo la víctima se levantaba la camiseta y empezaba a sangrar abundantemente.

En una línea similar se pronunció Manuel Miguel C.G., un viandante que pasaba por la zona en ese momento. El testigo relató que vio como a Nicusor lo seguían varios chicos "violentos" que lo iban "acosando," y manifestó su impresión de que el acusado "no quería jaleo". Asimismo, aseguró que Amín llegó a lanzarle una botella al procesado, pero esta no impactó en él y cayó a los pies del propio testigo.

La sesión concluyó con la declaración por videoconferencia desde Almería de los padres y el hermano de 18 años de la víctima. Según relataron ante la Sala, Amín llevaba un año instalado en Ourense, ciudad a la que se había trasladado para trabajar en una tienda de telefonía y estudiar en busca de una vida mejor. Su madre recordó, además, que el joven falleció precisamente el día en que cumplía 21 años, una noche en la que había salido con sus amigos a tomar un café. El juicio continuará este miércoles con la declaración de los agentes de la Policía y de nuevos testigos.