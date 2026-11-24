Las personas del rural no son pacientes de segunda clase. Bajo esta premisa se crearon los premios “Beca de Medicina Rural”, que van ya por su quinta edición. El galardón, convocado por la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) y la Sociedad Gallega de Médicos Generales y de Familia (Semg Galicia), busca impulsar proyectos que mejoren la atención médica lejos del tejido urbano.

En esta ocasión, las dos propuestas premiadas nacieron en la provincia de Ourense, en los centros de salud de Toén y de Nogueira de Ramuín. En el día de entrega de las becas, Albert Foo Gil, presidente de Semg, explicó la importancia de cuidar al mundo rural en la medicina: “Donde acaba la carretera no puede acabar la medicina”. Diana Dager y Raciel Pupo, los impulsores de las iniciativas premiadas, coincidieron con el presidente. Ambos vieron en la demografía ourensana, conocida por su esparcimiento y envejecimiento, una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de sus pacientes.

Soledad en el rural

La población de la provincia de Ourense sufre con gran intensidad la soledad no deseada, un problema social que afecta especialmente a los más mayores. El aislamiento físico, la falta de servicios, las dificultades de movilidad y la viudedad son algunas de las causas de esta soledad, que en ningún lugar está tan normalizada como en los pequeños pueblos. Esto lleva a datos absolutamente devastadores: de cada diez suicidios en Ourense, cuatro son de personas mayores de 65 años.

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Diana Dager, natural de Cuba y, actualmente, residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Toén, quiso ayudar a los pacientes que sufrían aislados: “Ver cómo pierdes cosas cotidianas por la edad es muy duro y afecta a un estado de ánimo mermado por la soledad. No poder subir escaleras, ir a la compra o ducharse sin miedo a resbalarte. Todas estas cosas, y muchas más, te duelen”.

Dager presentó la iniciativa “Carné de Longevidad” junto a Junto con su tutora, Cristina Margusino, presidenta de Ourensividad, asociación en la cual está enmarcada el proyecto. El plan es sencillo, crear un programa de actividades que fomente una vida saludable y activa. “Haremos actividades con aguas termales, ejercicio adaptado o huertos ecológicos, entre otras. Hay muchos recursos magníficos en Ourense y queremos utilizarlos”, explicó Dager. El objetivo no es sustituir a la medicina tradicional, pero sí acercar a las personas mayores a un medicamento menos químico, aunque igual de importante, la compañía. El fin último del proyecto es que los centros de salud repartidos por el mundo rural sirvan como un tercer espacio para los mayores.

Red de ayuda

Raciel Pupo, al igual que Dager, nació en la ciudad cubana de Holguín. Comenzó a ser conocido cuando pidió ser destinado a Nogueira de Ramuín, un destino al que, normalmente, los sanitarios van por obligación y no por vocación. Para él, la decisión tiene un motivo claro: “En el rural es donde hay verdadera medicina. Venir aquí fue la decisión correcta, no me cabe la menor duda”.

La propuesta de Pupo, por la que fue premiado con esta beca, nace de una preocupación científica. Según un estudio de Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), las personas que sufren un infarto en el rural tienen casi el triple de probabilidades de morir antes de llegar al hospital, en comparación con quienes lo sufren en zonas urbanas. “Los infartos son emergencias médicas muy sensibles al tiempo. Un minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es tan importante que quien socorra a los infartados lo haga lo antes posible”, explicó Pupo.

Para crear una red robusta es necesaria una gran cantidad de voluntarios porque aumentan las posibilidades de llegar a tiempo. Pupo hace un llamamiento a todos los vecinos de Nogueira. Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo en el centro de salud de la localidad.n