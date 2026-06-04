DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 4 de junio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 4 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
En la calle Sierra San Mamed parece que se puede aparcar varios días encima de un pivote y en línea amarilla reduciendo la visibilidad de los peatones al cruzar y poniendo en dificultades a los coches que suben. Ni falta hace decir que los residentes no pueden ni sacar ni meter su coche. Eso sí, tras varias denuncias a la Policía Local sin atender y cuya respuesta se reduce “es que no molesta tanto” o “tenemos mucho trabajo”.
Roberto Soto (Ourense)
En la calle Mercado la selva que se puede ver en la imagen sigue creciendo. En el rural se obliga a los propietarios de las fincas a desbrozar, pero parece que en la ciudad hay quien no tiene que cumplir esas obligaciones. Aquí no pasa nada y nadie se hace responsable.
José Ramón Vázquez (Ourense)
Parece que hay huelga de basura en calle Monte Medulio. Los vecinos pagamos nuestros impuestos como todos los demás y hace días que nadie pasa a recogerla.
Juan Manuel Méndez Rodriguez (Ourense)
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