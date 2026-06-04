Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 4 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 4 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Coches mal aparcados

En la calle Sierra San Mamed parece que se puede aparcar varios días encima de un pivote y en línea amarilla reduciendo la visibilidad de los peatones al cruzar y poniendo en dificultades a los coches que suben. Ni falta hace decir que los residentes no pueden ni sacar ni meter su coche. Eso sí, tras varias denuncias a la Policía Local sin atender y cuya respuesta se reduce “es que no molesta tanto” o “tenemos mucho trabajo”.

Coche mal aparcado en Sierra San Mamede tras varios días encima de un pivote y en línea amarilla. | La Región

Roberto Soto (Ourense)

Vivir en una jungla

En la calle Mercado la selva que se puede ver en la imagen sigue creciendo. En el rural se obliga a los propietarios de las fincas a desbrozar, pero parece que en la ciudad hay quien no tiene que cumplir esas obligaciones. Aquí no pasa nada y nadie se hace responsable.

Vista de la calle Mercado, en Ourense con numerosa maleza. | La Región

José Ramón Vázquez (Ourense)

Huelga en una calle

Huelga de basura en calle Monte Medulio. | La Región

Parece que hay huelga de basura en calle Monte Medulio. Los vecinos pagamos nuestros impuestos como todos los demás y hace días que nadie pasa a recogerla.

Juan Manuel Méndez Rodriguez (Ourense)