Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes, 9 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, lunes, 9 de marzo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Isto non vai aquí

O colector amarelo e o verde non son un punto limpo. A veciñanza non ten que cargar coas consecuencias de actos incívicos dalgunhas persoas. Para mobles e obxectos grandes hai que utilizar o Punto de recollida e recuperación que neste caso ten o Concello de Allariz. Os cidadáns temos que facer un esforzo e respectemos as normas, un Allariz limpo é cousa de todos e de todas.

Bruno Losada Gómez (Allariz)

Aparcamientos indebidos

Un nuevo caso de incivismo al volante, las paradas de autobús hay que respetarlas para evitar problemas en la circulación.

Elías Domínguez (Ourense)

Rúa intransitable

O barrio de A Ponte está cheo de deficiencias. Esta na rúa San Paio, altura aproximada do número 32. A rúa é intransitable polo mal estado do firme e non existe outra alternativa para poder circular.

Ana Iglesias (Ourense)

Una caída más

Este es el reguero de sangre que dejó la caída de un familiar mío de 92 años en la Plaza del Obispo Cesáreo, al tropezar en una piedra que sobresale del suelo. Lo recogió una ambulancia, se abrió la frente y se rompió la nariz.

María Quintela (Ourense)