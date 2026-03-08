Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 8 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, domingo, 8 de febrero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Esperando una caída

Caminar por Ourense empieza a ser una actividad de auténtico riesgo. En todos los barrios hay losetas de las aceras rotas o levantadas que pueden provocar una desgracia y después nos lamentaremos. Un ejemplo de esto ocurre en las aceras de la avenida de Zamora. La imagen se corresponde con la zona próxima al número 39, desde hace meses se encuentra en el estado que se ve en la imagen sin que nadie del Concello pasara para arreglarla. Hasta que suceda una caída y alguien se haga daño.

Jesús Álvarez (Ourense)

Bache tras bache

Vuelvo a utilizar este medio para denunciar el lamentable estado en el que se encuentra la carretera de Camiño da Cima en La Lonia. El asfalto está lleno de baches y empieza a ser urgente que alguien decida arreglarlo. A ver si hay suerte y desde el Concello toman nota y hacen algo al respecto.

Margarita García González (Ourense)

¿Hasta cuándo?

En las imágenes se puede comprobar el estado deplorable que presenta el parque infantil de O Couto, en la calle Cándido Fernández Mazas. Es una vergüenza que los pocos espacios de ocio en los que pueden jugar y disfrutar los niños, el Concello los tenga totalmente abandonados.

Monse Rodríguez Iglesias (Ourense)

Ver para creer

No barrio de A Ponte temos a sensación de que fan as beirarrúas anchas para que os conductores teñan sitio onde aparcar sen ningún tipo de problema. Esto sucedeu fai uns días co propietario deste vehículo que lle pareceu un lugar estupendo no que deixar o seu vehículo.

Javier Vieira(Ourense)