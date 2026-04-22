Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 22 de abril

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 22 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Carretera sucia y peligrosa

Carretera sucia y peligrosa.

En la imagen se puede ver como quedó la carretera OU-536, después de que la pasada semana un camión perdiera parte de la carga, a la altura del embalse e Cachamuíña. Los operarios limpiaron el propio viernes, pero días después aquello sigue siendo un peligroso lodazal, la carretera está sucia y los coches se cambian de carril. Es todo un peligro.

Perfecto Valeiras Vieites

(Pereiro de Aguiar)

Jardines abandonados

Jardines abandonados.

Esta es la situación en la que se encuentran los jardinillos de la calle Peña Trevinca, desde hace años no se volvió a sembrar césped nuevo, y el que hay se encuentra lleno de hierbas malas y basura.

José Manuel Fernández

(Ourense)

Ejercicio al lado de los contenedores

Ejercicio al lado de los contenedores.

Me gustaría expresar mi profunda preocupación y descontento por el estado actual del área de ejercicios situada en el Campo da Festa de Xestosa. Desde hace más de dos años, las máquinas de ejercicio (área biosaludable) se encuentran pegadas a los contenedores de basura orgánica, plásticos y vidrio. Como vecino de Xestosa, solicito que se proceda a la separación física de estos dos espacios o a la reubicación de los contenedores a un punto cercano pero independiente, que no interfiera con el área deportiva y recreativa del Campo da Festa. Así mismo, es necesario darle mantenimiento y modernizar.

Bernardo Guerreiro Lopez

(Toén)