DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 20 de abril
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 20 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
El problema de la basura en Ourense empieza a ser preocupante. Al descontrol en la situación de los contenedores, con la mayoría sucios y en mal estado, hay que sumar el incivismo de muchos ciudadanos que parece que les cuesta tirar la basura dentro del contenedor.
María Rosa Fernández (Ourense)
En la Plaza de Cambedo da Raia los ciudadanos tenemos que soportar cómo los materiales de una obra ocupan las plazas de aparcamiento. Además de que los camiones y maquinarias ocupan a menudo la carretera, entorpeciendo el paso a los vecinos al ser la única vía de salida de la plaza.
Antonio Martínez (Ourense)
En esta imagen se puede comprobar el estado lamentable que presenta la carretera en Quiroga, dirección a A Rúa. Poner parches ya no parece una solución, ahora lo que toca es reasfaltar la calzada en su totalidad, y más en una vía con abundante tráfico de camiones.
Jacinto Rodríguez (Quiroga)
En el parque infantil del Malecón, en O Barco, se está remodelando la zona colocando aparatos nuevos. A pesar de que aún está sin rematar alguien decidió romper las cintas para usarlas y obligar a la Policía Local a poner otras.
Xoel Fernández (O Barco)
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