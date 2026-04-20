Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 20 de abril

Suciedad, carreteras en mal estado o señales sin ser respetadas en El Crónista Local del 20 de abril.

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 20 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Problemas con la basura

Problemas con la basura. | La Región

El problema de la basura en Ourense empieza a ser preocupante. Al descontrol en la situación de los contenedores, con la mayoría sucios y en mal estado, hay que sumar el incivismo de muchos ciudadanos que parece que les cuesta tirar la basura dentro del contenedor.

María Rosa Fernández (Ourense)

Materiales de obra en el sitio de los coches

Los contenedores de escombros ocupan el sitio para los coches. | La Región

En la Plaza de Cambedo da Raia los ciudadanos tenemos que soportar cómo los materiales de una obra ocupan las plazas de aparcamiento. Además de que los camiones y maquinarias ocupan a menudo la carretera, entorpeciendo el paso a los vecinos al ser la única vía de salida de la plaza.

Antonio Martínez (Ourense)

Carretera en mal estado en Quiroga

El mal estado de las carreteras en Ourense. | La Región

En esta imagen se puede comprobar el estado lamentable que presenta la carretera en Quiroga, dirección a A Rúa. Poner parches ya no parece una solución, ahora lo que toca es reasfaltar la calzada en su totalidad, y más en una vía con abundante tráfico de camiones.

Jacinto Rodríguez (Quiroga)

Haciendo uso de un parque en remodelación

La Policía Local tuvo que volver a colocar cintas para cerrar el paso a un parque en O Barco por remodelación. | La Región

En el parque infantil del Malecón, en O Barco, se está remodelando la zona colocando aparatos nuevos. A pesar de que aún está sin rematar alguien decidió romper las cintas para usarlas y obligar a la Policía Local a poner otras.

Xoel Fernández (O Barco)