Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 28 de abril

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 28 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Tobogán en mal estado

Tobogán en mal estado.

Quiero comunicar el mal estado de un tobogán situado en en el parque infantil de la Bella Otero (Barrocanes) . En concreto, el lateral del tobogán presenta una rotura/desgaste visible (como se aprecia en la imagen adjunta), generando una posible arista o zona irregular que puede causar cortes o lesiones a los niños. Dado el riesgo que supone para la seguridad, solicito una revisión y reparación urgente, o en su defecto, el cierre temporal del elemento hasta que se garantice su uso seguro.

Carmen Lamazares

(Ourense)

Socavón en Curros Enriquez

Socavón en Curros Enriquez.

Este socavón en la calle Curros Enriquez lleva más de un mes y está situado entre la Subdelegación del Gobierno y la Torre. Es un peligro por las maniobras evasivas de los coches. Riesgo de colisión por ello.

Javier Taboada de Zúñiga

(Ourense)