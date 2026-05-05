Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 5 de mayo
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Los vecinos envían sus denuncias acerca de diferentes situaciones que consideran que pueden ser solucionadas en Ourense.
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 5 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
As árbores precisan de mellor mantemento en Xinzo
Os fortes refachos de vento do pasado martes en Xinzo leváronse por diante un exemplar de ameixeira no parque da rúa Río Sil. O grave non é que rachara, senón comprobar que esta árbore estaba completamente seca e non se apeara a tempo, co conseguinte perigo xa que podería terlle caído a alguén enriba.
Domingo Val (Xinzo de Limia)
Avance sin control de la naturaleza
La pasarela nueva que se abrió a los ciudadanos hace unos meses en el Barbaña empieza a estar invadida por las “silvas” sin que nadie haga nada por solucionarlo.
Miguel Ángel Blanco (Ourense)
Abandono de la avenida de Santiago
La avenida de Santiago está en este estado. Cero cuidada y con la naturaleza apropiándose casi de las aceras donde camina la gente. En resumen, un barrio totalmente abandonado.
Francisco Caramés (Ourense)
