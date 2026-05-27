Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 27 de mayo
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Los vecinos envían sus denuncias acerca de diferentes situaciones que consideran que pueden ser solucionadas en Ourense.
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 27 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Sencillamente deplorable
Este es el estado deplorable que presenta la plaza Ribeiriño al paso de la Virgen María Auxiliadora. Una auténtica vergüenza. Varios agujeros en el pavimento y todo lleno de lodo. Urge una solución.
Julio Pardo Sas
(Ourense)
Un Concello que pasa de todo
La acumulación de malas hierbas en bordillos de zonas verdes de la calle Seminario es constante, no hay mantenimiento alguno a pesar de enviar correos al Concello notificando la incidencia.
Rafa García
(Ourense)
Luces fuera
En la calle Santo Domingo, entre los números 41 y 45, esta farola lleva un mes por lo menos apagada. ¿Tan difícil o caro puede ser cambiar una bombilla de una farola o revisar qué le ocurre y dejarla en funcionamiento? Cada día nuestra ciudad tiene menos mantenimiento.
Javier Taboada
(Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 27 de mayo
DOS SEMANAS DE SILENCIO
El Concello ignora a los vecinos de la avenida de Portugal y sus demandas
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que a Jácome ya no le salen las cuentas?
Lo último