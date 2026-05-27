Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 27 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de Ourense.

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 27 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Sencillamente deplorable

El estado deplorable que presenta la plaza Ribeiriño al paso de la Virgen María Auxiliadora.

Este es el estado deplorable que presenta la plaza Ribeiriño al paso de la Virgen María Auxiliadora. Una auténtica vergüenza. Varios agujeros en el pavimento y todo lleno de lodo. Urge una solución.

Julio Pardo Sas

(Ourense)

Un Concello que pasa de todo

La acumulación de malas hierbas en bordillos de zonas verdes de la calle Seminario.

La acumulación de malas hierbas en bordillos de zonas verdes de la calle Seminario es constante, no hay mantenimiento alguno a pesar de enviar correos al Concello notificando la incidencia.

Rafa García

(Ourense)

Luces fuera

Esta farola lleva un mes por lo menos apagada en la calle Santo Domingo, entre los números 41 y 45.

En la calle Santo Domingo, entre los números 41 y 45, esta farola lleva un mes por lo menos apagada. ¿Tan difícil o caro puede ser cambiar una bombilla de una farola o revisar qué le ocurre y dejarla en funcionamiento? Cada día nuestra ciudad tiene menos mantenimiento.

Javier Taboada

(Ourense)