Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 26 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 23 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Abandonados por el Concello

Abandonados por el Concello

En la calle Bispo Lorenzo, después de llamar infinitas veces al Concello de Ourense, no nos hacen caso. Hace aproximadamente un mes llevaron el contenedor de la basura; según ellos cuando quitan uno dejan otro, pero esta vez no fue así. Además, en varios puntos de la calle se pueden ver las losetas de las aceras rotas o que incluso faltan, lo que supone un serio peligro.

Mirtha Sánchez Vázquez

(Ourense)

Plantitas en lugar de árboles

Plantitas en lugar de árboles

Parece que en la avenida de Portugal estaba o está previsto, visto el diseño de las jardineras, poner mas plantitas, que es la neura del “amado líder”, en lugar de lo que hace falta, árboles. Pondrán unas plantitas que durarán dos días antes de secarse o estar llenas de basura y hierbajos. Como debajo de la fina capa de tierra que ponen solo hay cemento, ahí no prosperará tampoco ni un seto y ni siquiera un arbolito tísico de esos que ponen (por eso tras ponerlo suele secarse y morir en el 80% de las veces). Mientras, cortan árboles sin misericordia y nos hablan de “refugios climáticos”, “ecobarrios”, ZBE y otras zarandajas.

César Álvarez

(Ourense)

Trabajo sin terminar

Trabajo sin terminar | A

Hace un mes que acabaron aceras en Peña Trevinca, y al final, entrando en Nosa Señora da Sainza, dejaron unos cinco metros sin acabar con la acera abombada por el crecimiento de un árbol.

José Manuel Fernández

(Ourense)