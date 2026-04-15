Cronología de una imputación

El juez Leonardo Álvarez recoge en su auto que Jácome compaginó su sueldo público con dedicación exclusiva, y el negocio de su televisión privada sin solicitar el permiso del pleno municipal, como exige la ley.

Según La Región, en 2020, un año después de llegar a la alcaldía, el regidor ingresó 212.848 euros, casi tres veces más que su sueldo público de 71.000. Ese año generó fuera del Concello 140.000 euros, el doble de lo que ganó como alcalde: por tanto, donde el regidor ve “ingresos residuales”, el juez observa “ingresos de cierta entidad”.

El alcalde era consciente de todo: en agosto de 2019 llegó a registrar la solicitud de compatibilidad, pero la retiró minutos antes del pleno al constatar que no tenía los votos necesarios; en 2021 el pleno le instó a renunciar a su sueldo público; y en 2024 fue advertido por la Fiscalía de esta irregularidad.

Si prospera la imputación -y Jácome ya ha anunciado que recurrirá-, la Audiencia Provincial, abrirá un proceso que, según los expertos, será difícil que se dirima antes de las municipales de mayo de 2027.

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