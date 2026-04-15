El juez no cree que los ingresos de Jácome fuera del Concello de Ourense sean residuales

"Ingresos de cierta entidad”. Así define el juez Leonardo Álvarez en el auto las retribuciones que percibe Jácome por las actividades que desarrolla fuera del Concello de Ourense, en especial por Auria TV. Incide el escrito, que imputa al regidor un delito de prevaricación, en que la explotación de su televisión no es “residual”. De hecho, la base imponible en su IRPF del año 2020 -212.848 euros- ya apuntaba a un alto volumen de ingresos fuera de la alcaldía, ya que ese año su sueldo público como regidor no llegó a los 70.000 euros.

La resta es reveladora: más de 140.000 euros que no provienen de su actividad como alcalde. Esta cifra apuntaba ya a que sus ingresos fuera de la alcaldía no eran “marginales” y que chocaban de frente con la “dedicación exclusiva” a la que se tenía que ceñir, tal y como ahora señala el auto de imputación del juez.

Jácome siempre se empeñó en mantener oculta su realidad económica, hasta tal punto de no hacer públicas sus declaraciones de bienes y compatibilidades, situación anómala en el mundo político. Sin embargo, los secretos no son perpetuos y La Región logró acceder, en base a la Ley de Transparencia, a los datos que el alcalde proporcionó a la Diputación provincial.

En estas declaraciones, Jácome es muy poco concreto sobre las actividades que le proporcionan o le podrían proporcionar ingresos. Despacha este apartado con conceptos tan abstractos como “creativas”, “escribir” o “comunicación”.

Sus malabares para ocultar la realidad económica fueron la mecha que hizo saltar por los aires Democracia Ourensana en 2020. Ese año, varios concejales del partido, conocidos como “los díscolos”, renunciaron, tras intentar sin éxito conocer las cuentas de su partido. Las querían para saber cómo se utilizaron los fondos públicos aportados a la formación política.

Un piso en San Lázaro

Los datos aportados por Jácome a la Diputación permiten hacer una pequeña radiografía sobre el patrimonio del alcalde. En las declaraciones, figuran que el regidor cuenta con un piso ubicado en el parque de San Lázaro. Fue adquirido en 2005 y dice poseer el 20% de esta propiedad -afirmaba que era un 50% cuando llegó a la Alcaldía en 2019-.

En la última declaración, relativa a febrero de 2026 también figura: “Herencia de Rosa Jácome, pendiente de adjudicar”. Además, cuenta con una participación de un 15% de Jolper Música, que decía ser un 20% en 2019.

Pese a que Jácome utiliza para moverse un coche propiedad del Concello, sí que cuenta con un turismo en propiedad. Es un Volkswagen Golf matriculado en 1998, definiendo su estado como “escarallado”.