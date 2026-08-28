Cruz Roja ofrece cursos para capacitar a jóvenes

Cruz Roja pondrá en marcha en octubre dos cursos dirigidos principalmente a jóvenes para mejorar su capacitación profesional y facilitar su incorporación al mercado laboral. Las propuestas permitirán formarse en socorrismo acuático y como monitor de actividades de tiempo libre.

El curso de Socorrismo en Instalaciones y Espacios Acuáticos Naturales durará 240 horas y se desarrollará entre el 2 de octubre y el 28 de noviembre. Las clases se impartirán los sábados y domingos en dependencias de Cruz Roja, piscinas y espacios acuáticos naturales.

La formación ofrece 15 plazas para personas de entre 18 y 35 años que cuenten, como mínimo, con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La participación será gratuita al tratarse de una actividad financiada con fondos municipales.

Tendrá un formato intensivo, con sesiones los viernes por la tarde y durante los fines de semana

Por su parte, el curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre se celebrará entre el 2 de octubre y el 12 de diciembre. Tendrá un formato intensivo, con sesiones los viernes por la tarde y durante los fines de semana. Podrán participar mayores de 18 años con titulación de ESO, Formación Profesional o estudios superiores.

En este caso, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre y la matrícula costará 50 euros. Cruz Roja destaca que ambas propuestas ofrecen formación práctica y titulaciones reconocidas para trabajar en actividades educativas, deportivas y de ocio.