Cruz Roja saca los oficios a las calles de Ourense para los jóvenes

El entorno del Pabellón de Os Remedios acogió ayer la segunda edición del Somos GOU Fest, una iniciativa de Cruz Roja enfocada en acercar la realidad del mercado laboral a los jóvenes de la provincia a través de la práctica. En lugar de las habituales charlas teóricas, el evento desplegó demostraciones de once ámbitos profesionales distintos, abarcando desde la fabricación mecánica y la automoción hasta la imagen personal, el deporte o la ebanistería.

La oportunidad de experimentar directamente con las profesiones fue bien recibida por los asistentes. “Ves las cosas de otra manera. Tocar las herramientas y que un mecánico te explique cómo es su día a día me ha hecho pensar que la automoción podría ser una buena opción para mí, aunque aún tengo que pensarlo”, comentaba Hugo Fernández, un estudiante de 16 años, rebajando la presión de tener que decidir su futuro de forma inminente.

No muy lejos de allí, en la zona dedicada a la repostería y la alimentación saludable, Lucía Gómez, de 17 años, coincidía en la utilidad del formato: “Está muy bien poder plantear dudas reales a la gente que ya se dedica a esto. Te ayuda a descartar opciones que igual tenías idealizadas y a descubrir otras que ni te habías planteado”.

La cita, dirigida a jóvenes a partir de 15 años, contó también con la participación del piloto de rallyes Javier Pardo, que relató su experiencia en la alta competición. El ambiente de la jornada se completó con la música de DJ La Gramola y los aperitivos servidos desde una food truck por el alumnado del CIFP de Vilamarín.