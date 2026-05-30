Cómo hacerse voluntario en Cáritas Ourense: guía paso a paso

Si estás buscando una forma aportar valor a tu entorno y ofrecer tu tiempo a quienes más lo necesitan, el voluntariado en Cáritas Ourense es una de las opciones que ofrece la ciudad. Esta entidad representa el motor solidario de la provincia, donde más del 90% de las personas que hacen posible su labor social son voluntarios.

A continuación, te explicamos detalladamente cómo anotarte como voluntario en Cáritas Ourense, qué requisitos necesitas y en qué proyectos puedes colaborar.

Requisitos para ser voluntario en Cáritas

No necesitas tener un perfil profesional específico ni habilidades extraordinarias. El voluntariado se basa en la calidad humana. Los principales requisitos son:

Compromiso: Disponer de un tiempo fijo a la semana (incluso un par de horas son de gran ayuda).

Sensibilidad social: Empatía hacia las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad.

Capacidad de trabajo en equipo: Ganas de sumar junto a otros profesionales y colaboradores.

Disposición para aprender: Participar en las formaciones que ofrece la entidad para asegurar una acción de calidad.

Cómo anotarse como voluntario en Cáritas Ourense: paso a paso

El proceso para unirse al equipo es muy sencillo y cuenta con varias vías de contacto para adaptarse a ti:

1. Inscripción a través de la Web Oficial

La forma más rápida es de manera digital.

Entra en la sección oficial de Hazte Voluntario de Cáritas Ourense .

Rellena el formulario de inscripción con tus datos personales y de contacto.

Acepta la política de privacidad y envía tu solicitud.

2. Contacto por correo electrónico o teléfono

Si prefieres una atención más directa o tienes dudas previas, puedes comunicarte directamente con el departamento de voluntariado:

Email: Envía un correo manifestando tu interés a voluntariado@caritasourense.org .

Teléfono: Llama a los servicios centrales al 988 23 68 19 (o al móvil 698 14 80 23).

3. Entrevista de orientación

Una vez que reciban tu solicitud, el equipo de Cáritas Ourense se pondrá en contacto contigo para concertar una entrevista personal. El objetivo de esta charla es conocer tus intereses, tu disponibilidad horaria y ver en qué programa o proyecto encaja mejor tu perfil.

¿En qué áreas puedes colaborar?

Cáritas Diocesana de Ourense cuenta con múltiples programas adaptados a diferentes realidades sociales. Podrás colaborar en:

Infancia y Juventud: Apoyo escolar y actividades de ocio para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Personas Mayores: Acompañamiento, dinamización de talleres de memoria, autoestima y combate contra la soledad no deseada.

Inmigrantes y Empleo: Ayuda en el aprendizaje del idioma, talleres de inserción laboral o asesoramiento.

Personas sin Hogar: Coordinación y apoyo en programas de atención primaria y comedores.

Apoyo Administrativo: Gestión de bases de datos, tareas informáticas y tramitación en las oficinas centrales.

Datos de contacto de Cáritas Diocesana de Ourense

Si prefieres acercarte en persona para informarte, puedes acudir a su sede principal:

Dirección: Praza Obispo Cesáreo, s/n, 32005 - Ourense.

Teléfono principal: 988 23 68 19

Web: www.caritasourense.org