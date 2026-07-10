Los bomberos rescatan a dos mujeres en el puente romano de Ourense
ZONA PELIGROSA PARA EL BAÑO
Las jóvenes quedaron atrapadas en uno de los pilares del puente romano y fueron rescatadas por los bomberos, mientras crece la preocupación por los baños y saltos en una zona prohibida
Los bomberos de Ourense rescataron el miércoles a dos mujeres que se encontraban aisladas en uno de los pilares del puente romano. Fue un particular el que alertó de la situación a los efectivos, que se desplazaron con dos unidades hasta el lugar.
Cuando pasaron por la carretera N-120, a la altura del monumento, pudieron observar a las dos jóvenes situadas en el pilar derecho del arco central del puente, quienes se encontraban en aparente buen estado.
Ante esta situación, prepararon el raft -una balsa- para navegar en la playa de la Antena y tres efectivos viajaron río abajo hacia ellas.
Abordaron el pilar por la parte del espolón, donde estaban ubicadas las dos mujeres, las montaron en la embarcación y la llevaron a la orilla. Ambas refirieron que estaban bien y que no necesitaban ninguna asistencia.
Numerosos bañistas
En plena ola de calor, el río Miño a su paso por la ciudad cuenta con numerosos bañistas que ven en él una oportunidad de refrescarse ante las altas temperaturas.
Sin embargo, hay quienes optan por llegar hasta el agua saltando desde el propio puente romano, lo cual supone un peligro tanto para ellos como para el resto de bañistas, según advierten efectivos de los servicios de emergencia consultados. A pesar de la prohibición de bañarse en esta zona y del riesgo que conlleva para los bañistas, la situación se perpetúa ante la pasividad de las autoridades municipales.
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