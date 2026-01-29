¿Sabe usted que ya se cumple un mes de tractorada?

¿Sabe usted que este jueves ya se cumple un mes de tractorada? ¿Que las reivindicaciones, siendo legítimas, han tomado como rehenes a los trabajadores del polígono de San Cibrao? ¿Que el apoyo popular de estas manifestaciones decae cuando suponen atascos, cambios de itinerarios y retrasos de entrada y salida del polígono? ¿ue la batalla del relato es tan importante como la de la calle?