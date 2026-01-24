Los tractoristas llevan la protesta al polígono de San Cibrao: “Aún no queremos ir para casa”

Los ganaderos movilizados levantaron ayer, alrededor de las 12.30 horas, el corte que mantenían en la N-120, pero trasladaron de inmediato la protesta al polígono industrial de San Cibrao das Viñas, provocando nuevas afecciones al tráfico y a la actividad económica del entorno.

La caravana, integrada por más de 60 tractores, recorrió varias de las principales arterias de Ourense-Puente del Milenio, Progreso y avenida de Zamora- antes de ocupar cerca de un kilómetro de la OU-538. El desplazamiento, escoltado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, generó retenciones y cortes puntuales de tráfico urbano, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público, en un contexto de especial congestión tras el despeje inesperado de la N-120, donde los manifestantes habían anunciado el día anterior una permanencia indefinida.

Lugar del corte por los tractores

Durante el recorrido, los tractores circularon haciendo sonar de forma continuada sus bocinas, lo que provocó un elevado nivel de ruido en zonas con intenso tránsito de peatones y vehículos, incrementando el malestar entre vecinos y conductores ajenos a la protesta.El nuevo bloqueo, instalado en uno de los principales accesos al polígono de San Cibrao das Viñas, amenaza con prolongar las afecciones. Se trata de una vía estratégica por la que circulan diariamente más de 10.000 vehículos y que da servicio a decenas de empresas, cuyos procesos logísticos y comerciales se verán previsiblemente alterados si la ocupación se mantiene en el tiempo.

“El objetivo no es aún irnos para casa porque esta pausa de dos años es solo un parche al tratado de la Unión Europea con el Mercosur”

Pese a las molestias generadas y al impacto sobre terceros, los manifestantes insistieron en continuar con las movilizaciones. Uno de los ganaderos, Eloy Pérez Fernández, defendió el traslado de la protesta al considerar insuficientes las medidas adoptadas por las administraciones y reiteró la intención de no abandonar la movilización, a pesar de las dificultades añadidas que esta situación genera tanto para los ciudadanos como para el tejido económico del área industrial. “El objetivo no es aún irnos para casa porque esta pausa de dos años es solo un parche al tratado de la Unión Europea con el Mercosur. Ellos tienen la idea de seguir metiendo los productos de fuera y pienso que es la ruina del campo español y del europeo”.

Sobre la falta de soluciones y la continuidad de las protestas, aunque hayan cambiado de sitio, Pérez Fernández acotó: “Teníamos que ser rentables, ahora que lo somos no merecemos la pena, eso no tiene ni medio sentido. Nos dejaron de lado y no contaron en ningún momento con nosotros. No sé qué interés tendrán, pero no es el campo el interés más grande que tienen. Llevan 20 años vendiéndonos que la PAC era para ser sostenibles, ser rentables y resulta que fue todo lo contrario. Le hemos dado a la ciudadanía los alimentos que ellos nos han solicitado, con la calidad exigida y ahora nos echan por la borda”.

Por parte de los movilizados, llegar a una solución que los satisfaga parece difícil

Nuevo bloqueo

Acerca de las dificultades para desarrollar su trabajo mientras continuaba la movilización en Ourense y la llegada de la borrasca Ingrid, el ganadero señaló: “Estamos en una época de muchos partos, no atenderlos nos cuesta bastante. En nuestra zona tenemos mucha nieve”. Por parte de los movilizados, llegar a una solución que los satisfaga parece difícil, pues como expresó el ganadero Eloy Pérez Fernández, entre ellos existe mucha desconfianza hacia las autoridades y aunque han afirmado escucharlos, salvo la paralización del tratado del Mercosur durante dos años, las leyes para regular la actividad agroganadera parecen diseñadas para apartarlos de su actividad en lugar de apoyarlos.

Específicamente sobre el nuevo bloqueo en este tramo de la OU-538 en San Cibrao das Viñas, Pérez Fernández insistió: “Aún no queremos ir para casa”.