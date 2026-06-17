David Alvarado, tras ser cesado como asesor por el PSOE de Ourense: "Quitáronme do medio cun argumento da ultradereita"

David Alvarado, ya exasesor del PSOE en la Diputación de Ourense y contertulio habitual del programa En Portada de Telemiño, ha aprovechado su participación de este miércoles en el programa para responder a su partido tras ser cesado de su puesto como personal eventual de la formación en la Diputación. A preguntas del conductor del programa, Quique Rodríguez, el politólogo ha explicado su versión sobre un cese fulminante motivado por la creación del foro de debate de izquierdas "Ourense Policy Lab".

Frente a las especulaciones de la dirección socialista, que interpretó este movimiento como el intento de conformar una candidatura electoral al margen del partido, Alvarado ha sido tajante al defender el carácter estrictamente académico de la iniciativa. "Puxemos en marcha un proxecto coral, un laboratorio de ideas, un think tank coa finalidade de transcender o ruído ambiente da cidade e de debater esas cuestións que realmente importan", explicó.

El acto inaugural, celebrado el lunes en el Liceo con representantes de varias formaciones de izquierda, entre ellas la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, planteaba si era posible recuperar Ourense por la izquierda. Un ejercicio de debate que le ha costado el puesto: "Era un debate que eu encadrei desde un punto de vista académico. Este debate foi o motivo invocado polo Partido Socialista para cesarme como asesor na Deputación de Ourense".

El comodín del "sentido común"

El líder del PSOE en Ourense, Álvaro Vila, justificó su cese alegando que prescindir de él era una cuestión de "sentido común". Alvarado dice, por su parte, que la decisión se tomó sin base normativa alguna y utilizando el argumentario de "ultradereita": "Poucos detalles, aínda non estou notificado oficialmente, dixéronme que era algo de 'sentido común1, un argumento que utiliza moito a ultradereita para non dicir nada. Quitáronme do medio".

Preguntado directamente sobre si el Ourense Policy Lab esconde una lista para las próximas elecciones municipales, el politólogo cortó de raíz las sospechas: "Non era unha plataforma, non era un acto de campaña, era un acto de reflexión académica encadrado dentro dun laboratorio de ideas. Non había ningunha intencionalidade, eu non estou en disposición neste momento de encabezar absolutamente nada".

"A miña profesión é a política"

Durante su intervención, Alvarado reivindicó su trayectoria y su derecho a ejercer su profesión libremente. "A miña profesión e do que vivo e do que traballo é a política, e falo de política. Se iso molesta a certas sensibilidades, pois non o sei. O que non está xustificado é o colofón deste debate académico", sentenció el ya exasesor.