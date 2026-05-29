El PSOE agradece la labor del alcalde de Vilamartín Enrique Álvarez Barreiro

DESPEDIDA

Enrique Álvarez Barreiro, abandona la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras. | La Región

El anuncio de renuncia a la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras del socialista Enrique Álvarez Barreiro llevó al secretario provincial del PSdeG-PSOE, Álvaro Vila Araújo, a mostrarle su “máis sincero agradecemento e recoñecemento”. Inmediatamente, recordó que con su renuncia, el regidor vilamartinés dejará “a alcaldía tras 15 anos de servizo público, 13 deles como alcalde”.

Para Vila, Barreiro “é un exemplo de compromiso, proximidade e responsabilidade pública” y resaltó su “dedicación constante ao benestar dos veciños e veciñas de Vilamartín”. El secretario provincial también destacó “o traballo serio e responsable” que desarrolló el alcalde, así como “a capacidade de diálogo e a defensa permanente dos intereses do municipio”.

“Enrique Álvarez Barreiro deixa unha importante pegada en Vilamartín grazas á súa entrega, ao seu esforzo diario e á súa vontade de mellorar a vida da veciñanza”, afirmó el responsable provincial del PSOE quien señaló que “sempre exerceu a política desde a cercanía, a humildade e o compromiso coa xente”.

Álvaro Vila también se refirió “o traballo realizado durante todos estes anos desde os valores do socialismo democrático, defendendo os servizos públicos, a igualdade de oportunidades e o progreso do municipio”, indicando seguidamente que “foi unha persoa comprometida coa súa vila e coa comarca de Valdeorras, exercendo a responsabilidade pública con honestidde e responsabilidade”.

Respecto al futuro, Vila aseguró que el PSOE “seguirá traballando con responsabilidade e compromiso polo benestar da vila”.

