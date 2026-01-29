David Martínez, el presidente de los autónomos ourensanos, elegido presidente de la CEO
CANDIDATURA ÚNICA
La candidatura única de David Martínez Alonso para presidir la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) ha obtenido 148 votos a favor y 3 han votado en blanco. Martínez será el nuevo presidente de la Confederación al frente de lo que ha calificado como una etapa continuista tras el mandato provisional de César Blanco que tomó las riendas después del fallecimiento de Marisol Novoa
Martínez se presentaba a este proceso para liderar la CEO acompañado de un equipo de gobierno "ampliado y diversificado", incluyendo vicepresidentes, tesorero, contador y 11 vocales, representantes de distintas asociaciones empresariales y sectores económicos de la provincia. “Se trata de aunar esfuerzos y que Ourense sea un referente a nivel empresarial, industrial y económico, que realmente es lo que se merece. Creemos que la materia prima que hay es muy importante, gente con ganas de hacer cosas, y la idea es sentarla en la misma mesa, con el referente de la CEO”, afirmaba Martínez tras cerrarse el proceso de admisión de listas.
Su equipo de gobierno incluye a figuras como Jose Antonio Rodríguez Araujo (Vicepresidente), Beatriz Gómez Valcárcel (Vicepresidenta) y César Blanco Gómez, que asumirá la vicepresidencia tras haber presidido provisionalmente la CEO tras el fallecimiento de Marisol Novoa en agosto de 2024.
Según Martínez, “hemos reforzado la candidatura que ya teníamos, integrando más asociaciones, tanto de las comarcas como de los polígonos, con la mayor cantidad de representantes posibles”. La candidatura contaba con el respaldo de 77 avales de seis asociaciones diferentes, consolidando su posición antes de la votación.
