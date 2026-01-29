David Martínez, el presidente de los autónomos ourensanos, elegido presidente de la CEO

David Martínez, presidente de los autónomos ourensanos, ha sido elegido al frente de la CEO con 148 votos a favor y 3 en blanco.

David Martínez Alonso, presidente de los autónomos en Ourense, ha sido elegido este jueves como nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) con 148 votos a favor y 3 en blanco, tras un proceso electoral marcado por la presentación de una única candidatura.

David Martínez, elegido presidente de la CEO, acompañado por parte de su equipo directivo, que integrará distintas asociaciones empresariales de la provincia de Ourense. | CEO

Martínez se presentaba a este proceso para liderar la CEO acompañado de un equipo de gobierno "ampliado y diversificado", incluyendo vicepresidentes, tesorero, contador y 11 vocales, representantes de distintas asociaciones empresariales y sectores económicos de la provincia. “Se trata de aunar esfuerzos y que Ourense sea un referente a nivel empresarial, industrial y económico, que realmente es lo que se merece. Creemos que la materia prima que hay es muy importante, gente con ganas de hacer cosas, y la idea es sentarla en la misma mesa, con el referente de la CEO”, afirmaba Martínez tras cerrarse el proceso de admisión de listas.

David Martínez, presidente de la Asociación de Profesionais e Autónomos. | La Región

Su equipo de gobierno incluye a figuras como Jose Antonio Rodríguez Araujo (Vicepresidente), Beatriz Gómez Valcárcel (Vicepresidenta) y César Blanco Gómez, que asumirá la vicepresidencia tras haber presidido provisionalmente la CEO tras el fallecimiento de Marisol Novoa en agosto de 2024.

Según Martínez, “hemos reforzado la candidatura que ya teníamos, integrando más asociaciones, tanto de las comarcas como de los polígonos, con la mayor cantidad de representantes posibles”. La candidatura contaba con el respaldo de 77 avales de seis asociaciones diferentes, consolidando su posición antes de la votación.