David Martínez, presidente de la CEO: “Queremos estar del lado de los que hacen cosas”

El cabeza de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos, David Martínez, recibía el respaldo de los empresarios de Ourense para ponerse al frente de la Confederación Empresarial de la provincia (CEO), liderando una candidatura única que aúna tanto a los distintos sectores ourensanos como a los principales colectivos empresariales. Sus primeros pasos se anticipan continuístas con la labor que venía realizando Marisol Novoa, primando la internacionalización de los productos ourensanos.

Pregunta. Se abre un nuevo capítulo en la Confederación de Empresarios ¿Qué va a suponer para usted ponerse al frente de esta agrupación y de sus compañeros?

Respuesta. Lo que queremos es aplicar un plan estratégico, pues para los próximos años, del 2026 al 2029, fundamentados en tres puntos, ¿no? Tenemos una visión, una misión y un propósito.

R. De tal manera que nuestra visión quiere focalizarse en ser el referente empresarial de la provincia de Ourense, influyendo activamente en las políticas económicas y fortaleciendo la competitividad de las empresas, como contribuyendo a un desarrollo sostenible, innovador y con arraigo territorial, ¿no?

R. En base a esa misión, nuestra misión será representar, defender y apoyar a las empresas ourensanas, especialmente a las pymes y autónomos, y por supuesto las grandes, y facilitando los servicios de valor: formación, diálogo social y proyectos que generen empleo y riqueza en la provincia.

R. Y por supuesto, todo ello con el propósito de reforzar la vida del empresariado ourensano y posicionar a Ourense como un territorio atractivo para invertir, emprender y tener un proyecto de vida. Todo ello alineado con las líneas de actuación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y, por supuesto, a nivel nacional con la CEOE.

P. ¿Cómo puede la CEO impulsar las fortalezas de Ourense?

R. Dentro de nuestros objetivos está el representar y defender con firmeza los intereses empresariales de Ourense. Y sobre todo de grandes empresas, pymes, autónomos y, por supuesto, los empleados también.Lo haremos ante todas las administraciones, reforzando la voz con la CEOE, y con la CEG.

R. ¿Y cuál es nuestro segundo objetivo? Impulsar un plan de reactivación económica provincial basado en la innovación, la digitalización y las infraestructuras, de tal modo que se reciba el apoyo decidido a pymes y autónomos.

R. Un punto fundamental va a ser modernizar la CEO para que sea una entidad más ágil, útil, transparente y participativa. Que preste los servicios de alto valor que ya venimos desarrollando para las empresas y para los autónomos. Y, sobre todo, mejorar en esa línea de servicios y fortalecerlo en cuanto consigamos esa modernización.

R. Otro de nuestros objetivos va a ser favorecer la atracción de inversiones y proyectos tractores, que van a consolidar empleo de calidad y frenen la despoblación empresarial. También consideramos que es importante, dentro de este objetivo, pues conseguir proyectos de vida. Y aquí sí que va a haber un plan importante en ese problema que nos ocupa como es el tema la vivienda. Entendemos que tienen que ser proyectos conjuntos donde trabajo y emprendimiento y vivienda pues vayan un poco de la mano. Porque son necesarios para esa atracción y ese crecimiento.

P. Y luego está la mejora de perfiles profesionales ¿Cómo lo esperan conseguir?

R. Con otro objetivo que es promover la formación que genere el empleo y el talento local necesario, potenciando sobre todo los dos puntos que nos vemos ahora comprometidos y sin duda vemos un tema sobre el que hay que trabajar, que es el relevo generacional del que hemos hablado tantas veces. Y luego ese retorno de profesionales que generan un capital humano oriundo de nuestra provincia. Ahora se encuentran en otras zonas, ya no incluso nacionales, sino a veces extranjeras, y creo que tenemos que esforzarnos para recuperar ese capital humano que nos vendría tan bien a la provincia.

R. Todo ello dentro de un conjunto, un objetivo global: el enlace entre todos los agentes que participan para este logro principal que siempre hemos hablado, que es atraer esa inversión, esa industria, ese empleo y esos proyectos a la provincia.

R. Creemos que la CEO, y desde mi presidencia creo que tiene que ser un objetivo importante, que es ese enlace entre el ecosistema empresarial, la clase política y, bueno, pues los puestos de manifiesto con las diferentes administraciones - la local, la provincial, la autonómica y la central - Y sin desviarnos, por supuesto, de dar también ese enfoque internacional. No cabe duda que últimamente, pues una línea de actuación para el crecimiento empresarial también es ese mercado internacional.

P. Su equipo parte con buena base porque ahí están los datos de empleo ¿Hay terreno fértil para ese paso adelante?

R. Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay un tema muy importante que sabemos que es todo lo que está rodeando al concepto empleo, pero sin duda, partimos de una buena base, según los datos últimos de estos meses. Es verdad que hay unas bajadas en determinados sectores y se están de alguna manera compensando con otros crecimientos en otros, pero sin duda, hay que hacer crecer esas necesidades de empleo.

R. Aquí serían interesantes pues líneas de actuación a partir de la conexión entre empresas y FP, vincularnos también con la universidad, que ya estamos, pero reforzar eso para que haya ese trasvase directo y no haya fuga de talentos a otras provincias o países. Seguir insistiendo en el plan de relevo generacional y transmisión de negocios, que entendemos que sobre todo en nuestra provincia en el tema comercial, de comercio, es muy importante. Y ver esos aspectos a veces que se olvidan, jurídicos, fiscales y financieros... Y hacer un poco más hincapié en todos ellos de una manera conjunta.

R. Y luego, seguir reforzando ese talento retornado y a los nuevos pobladores, que ya estamos empezando a ver. Se pudo apreciar en acciones como “Ourense, territorio emprendedor”, y otras similares que van en línea también con las políticas y la tendencia de la provincia.

R. Y después, es importante formar a nuestros jóvenes en el emprendimiento y el liderazgo, para que tengamos un tejido empresarial más profesionalizado.

P. Su equipo va a ser una de las direcciones de la CEO que más agrupaciones abarque ¿Se siente bien respaldado por sus compañeros?

R. Yo creo que el ánimo de la CEO es aunar esfuerzos y que sea una puerta abierta a todos aquellos que constituyen la Confederación Empresarial. La candidatura tenía de partida tres grupos bien representados, que son los polígonos industriales, las asociaciones a todos los niveles.

R. Luego tenemos también una representación de todas las asociaciones, que hemos ampliado dando también entrada, como puede ser AJE, Jóvenes Empresarios, que consideramos sin duda que es importante que estén presentes. Y hemos ampliado la representación de las comarcas. De hecho está AEVA (Asociación Empresarial de Valdeorras). También hemos incorporado a ATAVE, una asociación donde están todos los talleres, que consideramos que es muy representativa con una gran cantidad de asociados.

R. Esas puertas abiertas son mi espíritu y mi línea de trabajo. Y sobre todo, con el objetivo más importante: que estén todos los que tienen que estar y todos los que ven que se pueden hacer cosas. Esa gente siempre van a tener la puerta abierta. Lo que queremos ahora es escuchar y tener todas las posibles necesidades y requerimientos que son necesarios para la provincia, fortaleciendo el comercio.

P. Entiendo entonces que la escucha quiere ser esa seña de identidad en el arranque de la presidencia de David Martínez.

R. Sí. yo creo que al final hoy el mundo se divide en dos partes: Los que hacen cosas y los que dicen muchas cosas. Entonces, bueno, nosotros queremos estar en el lado de los que hacen cosas.