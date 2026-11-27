David Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural As Canellas, ultima los preparativos de la undécima Gala contra el Cáncer de Ourense, que se celebrará este sábado a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal.

Pregunta. ¿Qué podrá encontrar el público este sábado?

Respuesta. Tenemos a Eladio y los Seres Queridos, una de las bandas más reconocibles del panorama gallego, y a Javi Maneiro, una de las voces más emblemáticas del rock de Galicia, entre otros artistas.

P. ¿Imaginaban llegar a las once ediciones?

R. No pensamos que fuese a crecer tanto. La iniciativa nació porque habíamos vivido de cerca el cáncer y queríamos ayudar. Empezamos tirando de amigos y ya llevamos once años.

P. ¿Qué supone la respuesta de los ourensanos?

R. Es una satisfacción muy grande que vayas por la calle y te pregunten cuándo hay gala. Incluso nos hacen sugerencias de artistas que quieren que vengan.

P. ¿Cuánto trabajo hay detrás del espectáculo?

R. Estamos trabajando todo el año para poder hacerlo. No es solo contratar a los artistas, también hay que gestionar los desplazamientos y alojamientos de la gente. Es mucho trabajo, pero lo llevamos bien.

P. ¿Piensan ya en la próxima edición?

R. Ya estamos en ello. No nos gusta repetir artistas. El año pasado dimos un salto a nivel nacional con Andrés Suárez. Queremos seguir creciendo y trayendo artistas de más nombre.

P. ¿Qué les diría a quienes todavía dudan si acudir?

R. Ourense es una ciudad muy solidaria y esperamos que nos lo siga demostrando. Será un espectáculo musical que no va a defraudar a nadie. También hay una fila cero disponible para quien quiera colaborar de manera altruista.