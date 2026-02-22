Suspenso al alcalde; Luis Seara, el mejor valorado

Valoración de los líderes por partidos, según la encuesta de GAD3. | GAD3

El nacionalista Luis Seara se erige como el líder político mejor valorado de Ourense con una nota media de 4,5. Logra esta primera posición superando por la mínima al actual alcalde, que se queda en un 4,4. Por detrás, cerrando la tabla, se sitúan la socialista Natalia González (4,3) y la popular Ana Méndez (4,2).

Jácome cuenta con una omnipresencia absoluta, conocido por el 99% de los encuestados. Frente a este altavoz continuo, Luis Seara es conocido por un 77% de los electores, lo que le da margen de crecimiento. El verdadero reto lo tienen las caras visibles del PSOE y el PP: a Natalia González solo la conoce el 64% de la ciudadanía, mientras que Ana Méndez es una incógnita para el 40% del electorado.

Luis Seara

Su 4,5 global esconde varios aprobados parciales. Seara gusta mucho más a las mujeres (que le dan un 4,9) que a los hombres (4,2). Además, logra alcanzar el aprobado raspado entre los jóvenes de 18 a 29 años y entre el colectivo de estudiantes. Su perfil integrador en la izquierda queda patente al ver que los propios votantes del PSOE le otorgan una nota (5,3) idéntica a la que le dan a su propia líder. Como es lógico, su pico máximo lo alcanza entre los votantes del BNG, que lo premian con un 6,1.

Gonzalo Pérez Jácome

Su nota (4,4) es un retrato perfecto de la polarización que genera su figura. Por un lado, cosecha notas excelentes entre los parados, que le otorgan la calificación más alta de todo el estudio (5,9), aprueba con holgura entre los estudiantes (5,1) y saca un redondo 5 entre los menores de 30 años. Sin embargo, se desploma entre los mayores de 65 años, que lo castigan con un 3,9. Sus votantes son los más forofos, otorgándole un 6,8.

Méndez y González

Natalia González (4,3) saca sus mejores resultados entre las mujeres (4,5) y logra aprobar entre los votantes sin estudios o con formación primaria (5,2) y entre los parados (5,2). Consigue un 5,3 entre los fieles socialistas, teniendo la peor nota de todos los candidatos entre los votantes de su propia formación.

Ana Méndez (4,2) logra su único aprobado entre los ciudadanos sin estudios o con formación primaria (5,2). Suspende en todas las franjas de edad, obteniendo su peor nota entre universitarios (3,7) y trabajadores del sector público (3,8). Aunque sus propios votantes del PP le dan un 5,4, la nota más alta que recibe se la otorgan los electores de Vox (6,1).

Preferencia de alcalde segun sexo, edad y recuerdo de voto. | GAD3

Solo el 28% avala a DO y el hastío es segunda fuerza Jácome lidera la preferencia para la Alcaldía con un 28%, un dato inusualmente bajo para un regidor, que evidencia que la inmensa mayoría de la ciudad (72%) prefiere a otro candidato o a ninguno de los que se les ofrecen. De hecho, el rechazo a la clase política actual se erige como la verdadera “segunda fuerza” en Ourense: un 20% de los encuestados descarta a todos los líderes propuestos y un 12% se muestra indeciso. Tras esta barrera de desafección se sitúan Luis Seara (15%), Ana Méndez (10%) y Natalia González (9%). El actual regidor cimenta su apoyo entre los hombres (31% frente al 25% de mujeres) y alcanza su pico (35%) en la franja de 30 a 44 años. Entre los más jóvenes (18 a 29 años), Ana Méndez sufre una desconexión total (apenas 3%), mientras Seara irrumpe como alternativa (18%). El apoyo a Jácome se diluye hasta el 22% entre los mayores de 65 años, la única franja donde populares y socialistas maquillan sus resultados. La fidelidad de voto respecto a 2023 sitúa a PP y PSOE en alerta roja. Mientras DO retiene al 74% de sus electores (con fugas de solo el 6% al BNG), apenas el 38% de los votantes del PP apuestan por su portavoz. En el PSOE, solo el 42% respalda a Natalia González - un 11% de sus exvotantes prefiere a Seara y otro 8% opta por Jácome-.