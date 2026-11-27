Muchos ourensanos se están quedando frotando los ojos cuando ven los precios del surtidor de la gasolina durante los últimos días. Especialmente, esa enorme perplejidad se da en perspectiva de los disparados precios a los que se encontraban los carburantes hace un par de meses. En torno a mediados de septiembre se dio un pico de cerca de dos euros en la gasolina en Ourense y poco más de dos meses después, tras un periodo de descenso continuado -que todavía sigue-, los ourensanos ya pueden llenar sus depositos a menos de 1,20 euros el litro, especialmente en el entorno de los polígonos que rodean la ciudad. Unos precios que no se veían en la provincia desde la época de plena pandemia, cuando los precios cayeron estrepitosamente por la baja demanda, ante la imposibilidad de movilidad por carretera durante el confinamiento.

Aunque esto no es la media provincial, ni mucho menos, y se debe más bien a una circunstancia que se da en compañías “low cost”, la tendencia general también se encuentra muy a la baja, con un precio medio de la gasolina de las 91 gasolineras de Ourense que se ubica en 1,502 euros el litro. Se trata de un descenso enorme para tratarse de la media de todos los surtidores: en un mes bajó casi 25 céntimos el litro, al estar en 1,747 euros el litro el 26 de octubre.

Hasta 40 céntimos menos

La diferencia se aprecia más en térmitos absolutos de un depósito. El ahorro con respecto al pico de septiembre es tangible, ya que actualmente llenar un depósito de gasolina de 50 litros puede conseguirse por menos de 60 euros (la media está en 75 euros), mientras que hace dos meses se situaba en torno a los 100 euros.

Por debajo de la media

En contraposición con la tendencia histórica, en estos momentos y desde hace un mes, el precio medio de la gasolina en Ourense (1,502) se ubica por debajo de la media española (1,51). Una excepción verdaderamente sorprendente, ya que la provincia ourensana llegó a ocupar en ciertos momentos la posición de la provincia con los carburantes más caros de toda España.

En comparación con el resto de provincias gallegas, se ubica con el mismo precio de A Coruña y Pontevedra y mucho más barata que en Lugo, donde se ubica a 1,532 euros el litro. Con respecto al resto de provincias limítrofes, también está más barata que en Zamora (1,518) y León (1,513). Mientras tanto, en Portugal la gasolina también ha dado un importante bajón, situándose ya por debajo de 1,9 euros, aunque todavía muy por encima de los precios ourensanos, por lo que para los portugueses sigue siendo rentable cruzar la frontera para llenar sus depósitos.

El diésel también baja

El precio del diésel también ha pegado un bajón, situándose en las gasolineras “low cost” por debajo de 1,5 euros el litro -todavía guardando gran diferencia con la gasolina- , lo que significa que un depósito se llena por menos de 75 euros, lo que contrasta con los 100 euros de hace dos meses (al rondar los 2 euros el litro). Una diferencia de 25 euros, no tan amplia como en la gasolina, pero que se nota en el bolsillo. El precio medio se establece en 1,765 euros el litro, en este caso bastante superior a la media española, que se ubica en 1,743.

Siguen las ayudas

Estas cifras no reflejan exactamente el precio real de mercado. Aunque el descenso de las últimas semanas responde a la evolución del sector, el importe final en el surtidor se mantiene más bajo gracias a la rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos que el Gobierno mantiene activa tanto para la gasolina como para el diésel. Pese a que inicialmente estaba previsto retirar esta bonificación de forma escalonada, la Agencia Tributaria ya ha confirmado que se mantendra -a priori- hasta el 31 de diciembre.