FISCAL SUPERIOR DE GALICIA
A Deputación recoñece o labor de Carmen Eiró
FISCAL SUPERIOR DE GALICIA
A Deputación de Ourense dedica a entrega de novembro do seu programa “8M, mes a mes” á ourensá Carmen Eiró Bouza, fiscal superior de Galicia desde novembro de 2025 e primeira muller en ocupar este cargo. A institución recoñece a súa traxectoria profesional e a súa vinculación coa provincia, onde comezou a súa carreira con destinos no Barco de Valdeorras e no Carballiño.
Eiró desenvolveu a súa actividade en materias como medio ambiente, urbanismo e protección de menores. En 2005 asumiu responsabilidades provinciais relacionadas co patrimonio histórico, os incendios forestais e a protección da fauna e da flora. Catro anos despois incorporou as funcións de fiscal de Menores. En 2020 foi nomeada fiscal delegada autonómica de Medio Ambiente e Urbanismo.
Con este recoñecemento, a área de Igualdade da Deputación, dirixida por Teresa Barge, tamén destaca o importante traballo da Fiscalía contra a violencia de xénero, a prevención de novas agresións machistas e a defensa dos dereitos de todas as vítimas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FISCAL SUPERIOR DE GALICIA
A Deputación recoñece o labor de Carmen Eiró
ABANDONO EN EL CAMPUS
El sendero del Loña se pudre
SABOR VENEZOLANO
¡Que suenen las gaitas en la Fiesta de la Chinita!
Lo último
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Gervasio Vázquez, unha voz de cristal
HISTORIA DE SUPERACIÓN
Volver a casa, volver á San Martiño
LA PUNTILLA
Valor