Valor
LA PUNTILLA
A los soldados, cuando les daban la “blanca”, la cartilla de licenciamiento del servicio militar, se indicaba: “Valor: Se le supone”, porque lo normal es que no hubiera oportunidad de demostrarlo. A Santiago Abascal el valor ni tan siquiera se le supone porque no hizo la “mili”, tras enlazar tres prórrogas y aprovechar su supresión, gracias a Jordi Pujol que se lo impuso a Aznar para que gobernara. Abascal dice que no se subiría a un AVE por responsabilidad y considera irresponsable “decirle a la gente que el sistema merece confianza cuando no lo merece” y qué si Feijóo quiere hacerse un “Palomares”, como hizo Fraga cuando se cayeron las cuatro bombas atómicas, haya él. ¿Se puede fiar alguien de un líder político que no tiene valor para hacer lo mismo que hacen miles de personas cada día para trasladarse en el AVE? La conclusión puede ser que a Abascal no le sobra el valor además de que debe decir cuál es la alternativa que propone para los usuarios del tren que no tienen coche oficial.
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