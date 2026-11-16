Derecho es el grado más exigente en el Campus de Ourense

Pese a que los planes de estudios universitarios están preparados para que los alumnos puedan graduarse en cuestión de cuatro años, no siempre es el caso. Según los últimos datos oficiales de la Universidade de Vigo, completar una titulación en el Campus de Ourense exige una media de 4,86 cursos académicos frente a esos cuatro estipulados sobre el papel. Este desfase de casi un año afecta a gran parte de la oferta de estudios, con diferencias según la especialidad.

El grado en Derecho destaca como el más exigente del campus. Su alumnado emplea una media de 5,86 cursos para superar los 240 créditos, casi dos años por encima de lo previsto. Esta demora (vinculada a la densidad de los temarios, el arrastre de troncales y la reserva de un año final para prácticas y Trabajo de Fin de Grado) provoca que finalizar esta titulación requiera prácticamente lo mismo que la simultaneidad entre Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho, situada en 5,89 cursos. Cabe destacar que, en este caso, el plan de estudios combina materias de ambas carreras y no se llegan a cursar todas las que se imparten por separado en cada titulación.

Infografía de la duración académica en el Campus de Ourense.

En la misma franja de Derecho se sitúan ADE y Ciencias Ambientales, ambas por encima de los cinco años y medio, seguidas por Geografía e Historia, Turismo, Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agraria, que rebasan los cinco cursos, mientras Ingeniería Informática roza el año extra.

Por debajo del promedio del campus se agrupan las carreras con mayor regularidad académica, favorecidas por la evaluación continua y prácticas pautadas. Trabajo Social, Enfermería e Ingeniería Aeroespacial rondan los cuatro años y medio, mientras el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Social egresan pocos meses tras el plazo teórico. El cumplimiento estricto de los cuatro cursos queda reservado a Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, ambas acaban de graduar a su primera promoción de estudiantes en los cuatro años previstos.

Por su parte, los programas de simultaneidad parten ya de planes diseñados para durar entre cinco y seis años por su doble carga lectiva. Por ello, aunque Turismo con Geografía e Historia alcanza los 7,20 cursos y ADE con Ingeniería Informática llega a seis, su desviación proporcional respecto al calendario previsto resulta incluso menor que la de Derecho.