El “llave en mano” de Alfonso Rueda

El triplete de la productividad: Galicia Industria 360 y la estrategia integral que Galicia necesitaba para liderar la atracción de inversión. En el tablero de la atracción de capitales e inversiones, las reglas del juego han cambiado drásticamente. Durante décadas, la política industrial se limitó a urbanizar suelo y esperar a que las empresas llamaran a la puerta. Sin embargo, en un mercado global hipercompetitivo -donde regiones vecinas como el Norte de Portugal o comunidades limítrofes compiten con agresividad por captar cada euro de inversión- ofrecer parcelas vacías ya no es suficiente. El plan Galicia Industria 360, presentado por Alfonso Rueda tras el retiro del Gobierno en el monasterio de San Clodio, representa una enmienda a la totalidad de ese viejo modelo y sitúa -desde mi opinión y experiencia de treinta años en el sector- a la Xunta de Galicia a la vanguardia de la gestión económica pública.

Desde mi punto de vista, la clave del proyecto radica en su carácter estrictamente analítico y transversal"

Desde mi punto de vista, la clave del proyecto radica en su carácter estrictamente analítico y transversal. Alfonso Rueda y su departamento de Economía e Industria han sabido diagnosticar los tres verdaderos cuellos de botella que frenan la implantación empresarial en el territorio: el tiempo de ejecución, la infraestructura física y la disponibilidad habitacional.

Agilidad frente a la burocracia (suelo + naves modulares): el factor tiempo es hoy el coste oculto más destructivo para cualquier inversor. Al combinar la oferta de suelo empresarial con el despliegue de naves prefabricadas y acondicionadas, la Xunta convierte el largo calvario de licencias y obras en una solución llave en mano. Galicia le dice al sector empresarial que aquí se puede empezar a producir en tiempo récord.

Vivienda como motor de atracción de talento: de nada sirve atraer una planta industrial a una localidad mediana o pequeña si los técnicos y operarios no encuentran una vivienda donde instalarse. Integrar la creación de vivienda pública allí donde se implante la industria desactiva el gran fallo de mercado de la economía actual: la falta de parque residencial fuera de las grandes urbes. Es una decisión política de calado que fija población y humaniza la política industrial.

Equilibrio territorial y visón de país: los cuatro proyectos piloto repartidos de forma equilibrada por las cuatro provincias garantizan que el desarrollo no se concentre únicamente en la franja atlántica, protegiendo y dinamizando el tejido socioeconómico del interior.

Con Galicia Industria 360, Alfonso Rueda contesta con hechos y solvencia técnica tanto a los competidores externos como a las incertidumbres del contexto macroeconómico. No estamos ante un anuncio efectista de campaña, sino ante una estrategia integral concebida desde el pragmatismo, que elimina fricciones administrativas y demuestra cómo debe actuar un Gobierno moderno: resolviendo problemas complejos con soluciones globales. Un acierto político de primer nivel para asegurar el futuro económico de Galicia, sin lugar a dudas.