Adif cortará durante un año el único tren regional que une Ourense con Vigo a partir del 7 de abril

El martes, 7 de abril, a la vuelta de la Semana Santa, los usuarios del único tren regional que une Ourense con Vigo, el regional exprés 12623 y su correspondiente de regreso a Ourense, el 12608, tendrán que realizar parte del viaje en autobús, concretamente entre las estaciones de Guillarei y Vigo Guixar. No será un transbordo puntual, sino de muy larga duración, ya que Adif tiene previsto cortar la línea del Miño entre Redondela y Guillarei nada menos que un año y un día, hasta las 14,00 horas del miércoles 7 de abril de 2027.

La razón del corte son las obras de renovación integral de ese tramo de la línea, y más concretamente, la necesidad de rebajar la plataforma en cuatro túneles que hay entre la estación de Redondela y el apeadero de Louredo-Valos para poder instalar la catenaria híbrida, que permitirá que por esta línea los trenes circulen con trenes eléctricos de 25.000 voltios de corriente alterna. La línea del Miño está electrificada desde diciembre de 1981, pero con 3.000 voltios de corriente continua. Este trabajo, y más concretamente su ejecución en el túnel de Os Valos, de casi un kilómetro de longitud, es el que obliga a una interrupción tan prolongada, la mayor desde que se inauguró la línea hace casi 145 años.

Además del tren regional antes mencionado, se verán afectados otros trenes, como el Alvia de Barcelona cuando sale de la estación de Vigo-Guixar, en días alternos tres veces por semana, o su tren lanzadera alternativo los otros cuatro días. En este caso, Renfe ha optado por cambiar su itinerario, haciéndolo circular por el eje atlántico desde la estación Vigo-Urzaiz y enlazar con la línea de alta velocidad Santiago-Ourense en el baypás de Conxo, lo que le evita tener que entrar en la estación de la capital gallega.

Los trenes de mercancías también tendrán que dar un rodeo similar, solo que en vez de conectar con la línea de alta velocidad lo harán con la convencional que pasa por Lalín y O Carballiño. Entre esos mercantes se encuentran los trenes que transportan madera a las plantas de celulosas portuguesas, que tendrán que circular hasta Ourense y luego por la línea del Miño hasta Guillarei para cruzar el puente internacional de Tui.

A este primer corte le seguirán otros, quizá ya en la próxima década, cuando se afronte la renovación entre Guillarei y Ourense, obras que todavía están pendientes de que se adjudique la redacción de los proyectos constructivos (42 meses de ejecución), imprescindibles para su licitación.